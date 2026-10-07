黑眼圈別只當熬夜！4歲女童腿痛腹痛確診「兒童癌王」 母痛哭自責

孩子出現黑眼圈、腿痛、肚子痛，家長第一時間可能以為只是熬夜、成長痛或腸胃不適，沒想到這些看似常見的症狀，也可能是疾病發出的警訊。中國河南鄭州一名4歲女童，因雙眼周圍莫名出現青紫，家人起初以為是暑假熬夜滑手機、睡眠不足造成，之後又陸續出現食慾不佳、腿痛及腹痛等症狀，直到情況持續惡化才就醫，最終確診為神經母細胞瘤，且已屬M期高風險。

據河南廣播電視台「小莉幫忙」報導，女童最早出現的異常是雙眼周圍發青、發紫，就連學校老師也察覺不對勁，曾提醒家長注意。不過母親當時以為，女兒只是放假期間經常熬夜玩手機，睡眠不足才出現明顯黑眼圈，因此沒有立即帶她就醫。

後來女童又陸續出現食慾變差、腿痛、肚子痛等情況。家人一開始仍將症狀視為一般小毛病，食慾不好就調理腸胃，腿痛則補鈣，喊肚子痛時便幫忙揉一揉，直到不舒服的狀況愈來愈明顯，才帶孩子前往醫院檢查。

沒想到檢查結果讓一家人難以接受。診斷顯示，女童罹患腹膜後惡性腫瘤「神經母細胞瘤」，而且已是M期高風險。母親面對鏡頭掩面痛哭，自責沒有及早重視女兒的症狀，「都怪我，孩子喊腿痛、肚子痛，沒有早點重視」，更難過表示，如果能早一點檢查，也許病情不會這麼嚴重。

根據台大醫院資料，神經母細胞瘤是好發於幼童的惡性腫瘤，超過9成患者在5歲前確診，更被稱為「兒童癌王」，腫瘤可能出現在腎上腺、腹部、胸部、骨盆腔等交感神經分布位置。初期症狀常不明顯，可能出現腹部腫塊、腹脹、消化不良等情況；隨病情進展，也可能有骨頭疼痛、步態不穩，以及眼眶周圍瘀青、形成類似「浣熊眼」的黑眼圈。

至於治療方式，台大醫院指出，神經母細胞瘤會依患者年齡、腫瘤分期、基因變化及病理特性等因素決定治療強度。若屬局部、低風險腫瘤，可能以手術切除為主，部分患者甚至不需化療；若已出現遠端轉移或屬高風險，則可能需要手術、高強度化療、放射治療、自體幹細胞移植及藥物治療等多重方式。近年也發展出針對GD2的免疫療法，作為高風險患者的治療選項之一。