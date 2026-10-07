前波抽獎爭議未歇…台北洲際酒店再推「101位食尚行家」 網友質疑：又來了？

台北洲際酒店近期推出「FIRST 101 TASTES」活動，祭出101名「食尚行家」各獲1萬元餐飲金，另有Vespa PMV 125義大利經典機車等獎項。不過，先前酒店「Love Letter to Taipei」活動才因得獎名單被網友質疑抽選的公平性，如今再推出新活動，有網友認為酒店處理前波爭議的速度過慢，甚至直言「之前那波公關危機到現在才補救也太慢了」。

台北洲際酒店近日在臉書發文表示，「FIRST 101 TASTES」邀請民眾完成30秒食尚測驗，有機會成為101位「食尚行家」。參加者首先須在指定貼文留言並標記至少1名好友，之後透過私訊取得個人專屬連結，完成測驗及基本資料填寫，即可取得基本抽獎資格；每成功邀請3名不同好友完成活動，還能增加1次抽獎機會，一般參加者最多可獲得6次抽獎機會。

活動獎項包括101名「食尚行家」各可獲得新台幣1萬元的台北洲際酒店餐飲金，另有1輛Vespa PMV 125義大利經典機車，官方標示價值約15萬8000元。活動期間至2026年10月13日中午12時，酒店預計於10月15日在官方Instagram直播公開抽獎。

前波「Love Letter to Taipei」爭議再被翻出

然而，新活動推出後，有網友再度提起9月間的「Love Letter to Taipei」活動。該活動當時號稱抽出80位試住者，9月24日公布名單後，部分網友注意到得獎者中有不少是具有社群影響力的帳號，進而質疑抽選機制。

一名網友近日在Threads發文表示，日前收到臺北洲際酒店寄出的活動邀請信，認為酒店距離前一波爭議已經過了一段時間，如今才推出新的補救或互動活動，時機似乎稍嫌晚了些。原PO甚至直言，「之前那波公關危機到現在才補救也太慢了吧」，並認為公關危機處理講求即時性，強調「公關危機處理就是即時釐清事實、道歉並迅速處理彌補損失，這是和時間賽跑；每多拖一秒，信譽就在掉。除非打定主意要裝死，撐到大家忘記。」

該網友並提到，活動又要求在臉書tag朋友，批評這簡直是「公開處刑，讓大家知道傻瓜被騙一次不夠還要再被騙一次。」

臺北洲際酒店先前曾回應，「社群影響力與後續曝光並不是此次活動的抽選條件」。不過，在該名網友看來，消費者在意的並不只是最後名單，而是活動程序、個人資料提供及抽選方式是否足夠透明。

他也認為，若當時能夠即時釐清抽選程序、道歉並提出補救措施，或許能降低爭議，如今隔了一段時間才再次寄送活動邀請，反而讓部分消費者重新想起先前的不滿。

新活動要求「標記好友」 網友反感：不想再參加

對於最新推出的「FIRST 101 TASTES」，部分網友則將焦點放在活動必須留言、標記好友，以及邀請朋友完成測驗等規則。不少網友直言，「tag朋友拉流量」讓人感到不舒服，認為雖然不少社群活動都有類似操作，但在前一波爭議之後，這樣的設計反而更容易引發反感；也有人對公開抽獎安排在Instagram進行感到疑惑，因此選擇不參加，甚至取消追蹤相關官方帳號。

還有網友表示，自己當初看到前一波活動時，曾積極找朋友一起參加，但看到後續爭議後，已決定拒絕入住或推薦；也有人抱怨活動連結無法開啟，留言「抽又不會中，抽心酸」。部分網友甚至以「被騙個資」等較為激烈的字眼，質疑民眾提供個人資料後，活動的抽選程序是否足夠透明。忘記。」