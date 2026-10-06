30歲還住家裡很媽寶？台北人看地點笑了：幹嘛搬

30歲出社會多年還和爸媽住在一起，算不算「媽寶」？近日一名網友發現，公司裡有住在台北市大安區、中山區的同事，即使已經30歲仍選擇與父母同住，讓他相當震驚，認為成年人就該搬出去學習獨立生活。沒想到貼文曝光後，反而引來大批網友反駁，直言家就在台北市中心，不僅通勤方便，還能省下一大筆房租，「到底為什麼要為了證明獨立搬出去？」

原PO在Threads發文，好奇「為什麼台北小孩喜歡跟父母一起住？」他表示，身邊有住在大安區、中山區的同事，已經30歲卻還和父母住在一起，讓他感到相當意外，甚至認為「出社會還跟爸媽一起住是十分媽寶的行為」。

在原PO看來，成年人應該逐漸建立獨立生活的能力，包括自己煮飯、整理家務、管理財務，碰到生活上的大小問題也應該學著自行解決。如果成年後依然凡事依賴父母，會讓他覺得「還沒有真正長大」。

不過，許多網友看到這番說法後並不認同，尤其對原本就出生、成長在台北的人來說，「搬出去住」未必是成年的必經之路。有人直接點出，「因為我們不用北漂」、「台北人已經在台北了，不需要北漂離開父母」，認為工作、生活圈都在台北，家裡又有自己的空間，沒有必要特地搬到其他地方租屋。

更現實的問題則是房租。網友表示，如果家裡位在大安區、中山區等生活機能便利的地段，原本就有舒適的房間可以住，搬出去後卻得另外花一大筆錢租套房，居住品質甚至可能還不如家裡，自然很難找到搬家的理由，「家裡房間又大又舒服，裝潢也高級，幹嘛出去租破爛套房」、「五分鐘前：受夠這一切我要獨立生活；打開租屋網五分鐘後：媽我錯了」。

有人認為不必把「跟父母同住」與「媽寶」畫上等號，一個人是否獨立，真正應該觀察的是能不能處理自己的生活，而不是戶籍或晚上睡在哪裡，刻意多花一筆房租並不能直接證明一個人比較成熟。即使與父母住在同一個屋簷下，只要能自己做家事、管理財務、負擔生活開銷，遇到事情也有能力自行處理，同樣可以是獨立的成年人。

也有人從另一個角度指出，30歲早已不一定是「父母照顧小孩」，反而可能逐漸進入子女開始陪伴、照顧父母的階段。與家人同住除了節省生活成本，也能彼此分擔家務，在家人生病或需要幫忙時更方便照應。因此有網友認為，如果成年子女與父母關係良好，彼此又能尊重生活空間，能夠長期住在一起其實是一件相當幸福的事。

曾有一名月薪5萬的網友在社群發文，因住家裡飽受情勒且毫無隱私，與父母大吵後決定搬出。在衡量台北套房月租竟高達兩萬多後，她決定將股市資金獲利了結，直接衝一波買房，目前鎖定三重、中和與板橋一帶的低自備款建案，貼文曝光後，吸引不少心有戚戚焉的網友留言，「情緒房租很貴耶」、「住外面經濟出問題，住家裡精神出問題」。