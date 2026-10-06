台人大阪吃飯遭吼GO OUT…日作家揭小店眉角稱「非趕人」 曝1句方言秒破冰

台灣人赴日旅遊時，常把日本餐廳與服務細膩、待人客氣等既定印象畫上等號，但走進大阪一些在地人常去的隱密小店，實際體驗可能完全不同。近日一名台灣旅客前往大阪一間大阪燒店用餐，卻遭店員大喊「GO OUT」，甚至還用力甩門，相當傻眼。事件曝光後引發討論，旅台日本作家「日本人的歐吉桑」也從大阪在地文化切入，分析這類店家為何特別容易讓外國觀光客感到不舒服。

「日本人的歐吉桑」在臉書發文表示，日本餐廳與台灣旅客發生糾紛時，原則上仍應聽取雙方說法，才能完整判斷事情經過。不過他認為，這次涉事的是大阪的大阪燒店，自己相當能理解台灣旅客的感受。他認為，這類店家未必能直接被歸類成「雷店」，卻可能是一間相當「挑人」的店，顧客能不能適應店家的互動方式，往往直接影響用餐體驗。

「日本人的歐吉桑」建議旅客用餐前，先觀察餐廳的位置及周遭環境。有些大阪小店藏在不起眼的位置，店面低調、不是開在主要道路旁，同一棟建築樓上甚至聚集居酒屋、酒吧或夜店，這些條件往往透露出店家的主要客群。尤其到了晚上，這類店家的生意可能主要來自在地熟客，以及已經喝過酒再來用餐的客人，外國觀光客透過網紅美食家慕名而來，未必是店家重視的消費族群。第一次上門的生客若又不懂日文，就可能認為點餐還得「看店家臉色」，自然容易覺得不舒服。

至於這次引發爭議的「GO OUT」，他坦言，直接對客人喊「GO OUT」確實聽起來相當兇，但問題可能出在店員英文能力有限。他推測，店員當下真正想表達的或許是「Please go outside and wait」，卻因為英文能力不足，只擠出「GO OUT」兩字，聽在外國旅客耳中格外不舒服。

他表示，倘若一家餐廳標榜「アットホーム」，翻譯成中文會被理解成「有家庭感」，乍聽之下十分親切，但不一定等於觀光客想像中的貼心服務。因為店員可能一邊工作、一邊和客人聊天，說話也不像連鎖餐廳那麼制式客氣，「好聽一點說是家庭溫暖風格，難聽一點說是很粗魯」。

如果真的想走進大阪在地小店，「日本人的歐吉桑」也分享一個簡單的破冰方法，先學會大阪方言「おおきに（OOKINI）」，有「謝謝」之意，對外國旅客來說幾乎是「魔法」的一句話，除了感受到旅客對大阪文化的尊重，原本陌生的距離也可能一下縮短不少。

本站曾報導，一名網友去日本旅遊時，原本想訂一家日本烤肉店，卻發現店家態度相當不耐煩，還特別強調「確定就一定要來喔！」，才知道有不少台灣人請人代訂，最後卻放鳥不來，這項壞習慣讓店家很反感。