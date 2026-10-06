美女牙醫拿牙科器械卸甲爆爭議急道歉 網友不買單再抓疑點

一名擁有4.4萬粉絲的女牙醫日前突發奇想，在診間拍攝使用牙科器械卸除美甲的影片，過程中產生不少粉塵。影片一出遭網友撻伐，質疑醫療場所的感染控制及器械是否可能再被使用。女牙醫緊急出面道歉，強調當天使用的鑽頭本來就是預計汰換的器械，與醫療器械分開管理，拍攝後已立即丟棄，診間也完成清潔消毒。不過網友並不買單，質疑器械去向、拍攝時間說法不一，爭議尚未完全平息。

女牙醫在Threads發文致歉，表示近日發布的影片引起大眾對醫療衛生及感染控制的疑慮，也造成病患及社會大眾不安，對此深感抱歉。她說明，影片中使用的鑽頭原本用途是口外修型，並非直接使用於病患口內；當天拿來拍攝的器械則是診所預計汰換的器械，平時與實際用於醫療的器械分開管理，使用後也已立即丟棄，未再作任何醫療用途。至於其他器械及診療環境，均依醫療標準完成清潔與消毒。她也坦言，雖然影片文字中有相關說明，但影片本身沒有清楚呈現，才讓外界產生疑慮，這是她思慮不周之處。

對於拍攝時間，她表示，當天是在下班後於獨立診間進行，拍攝完成後已進行環境清潔與消毒，並間隔2日後才恢復看診。也提及雖然影片中曾表示不會再使用第二次，未來會找專業美甲師處理，但也承認，在醫療場所進行非醫療用途的實驗及拍攝確實不恰當，確實存在粉塵與衛生疑慮。目前已配合相關單位進行稽查及處理，後續也會依要求持續改善。最後表示，未來會更加謹慎，專注於牙科醫療專業，避免類似情況再次發生。

道歉聲明發布後，卻引起網上第二波砲轟，批評內容不合理、前後矛盾。有人質疑「這些bur看起來都還很新，真的會直接丟掉嗎？」、「怎麼可能把鑽頭全部丟掉，當大家傻子了」、「騙我們都沒有資深牙助跟診經驗嗎」，要求公開器材編號、同批器械處置紀錄，以及診間清消的相關證明。還有人直言「口外修型態的還是會反覆進入患者口腔 超噁心」、「如果不是被炎上，直機跟Bur是不是就繼續放進病人的口腔」。

甚至有人眼尖提出自己的發現，表示女醫師明明先前說是「早起加班」拍攝，被罵才改口變成「下班後」拍攝，讓人懷疑到底哪一個才是真的？並質疑「間隔兩日後才恢復看診」的說法，難道原本已預約病患都因此被取消門診？