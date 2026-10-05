富不過三代？2億祖產18年剩幾千萬 網揭「最燒錢」竟不是吃喝玩樂

「2億多元的祖產，18年後只剩幾千萬，到底是怎麼花的？」一名網友近日在Dcard分享家族故事，表示外公是東北角第一大墾戶何士蘭家族的子孫，早年家中持有不少土地，後來碰上內湖園區開發，陸續出售土地，聽說前後拿到2億多元。

直到外公過世後，家人才從財產清冊發現，原來上一代曾經擁有如此龐大的資產。原PO回憶，自己小時候約民國88年至96年間，常看到外公搬家，當時沒有多想，如今回頭看才覺得相當不可思議。

更讓他感慨的是，從民國80年至98年前後，這筆祖產經過約18年後，只剩幾千萬元，剩餘財產還要由5名阿姨分配，到了各家手中又少了一截。原PO忍不住好奇，當年2億多元究竟怎麼花，才能在18年後剩下幾千萬？他也提到，上一代疑似曾經投入類似炒房的生意，後來又因財產問題鬧得不愉快，甚至影響下一代親戚關係。

網友曝「祖產消失史」 賭博、投資、創業都是大坑

貼文引發不少人分享家族類似經歷。有人說，家中長輩曾經擁有大量土地，卻因賭博、投資或各種生意失利，最後幾乎花光；甚至有人從數億元資產一路敗到負債，下一代只能重新開始。

也有人表示，真正容易讓家產快速縮水的，未必只是吃喝玩樂，「不怕二代花錢，怕二代想證明自己」、「不怕你玩物喪志 就怕你雄心壯志」，有人曾看過長輩不斷投入自己不熟悉的生意，最後一筆筆燒掉，表示「吃喝嫖賭都沒創業燒得快」。

還有人指出「傳說的富不過三代！」、「財富本來就是這樣 某一代如果撿角很容易就流出去」，另有網友認為問題不只是揮霍，而是下一代突然取得自己沒有能力管理的財富。有人直言，「人類賺不到認知外的財富，也守不住認知外的財富。」

此外，祖產一代代分配後逐漸稀釋，也是網友討論的焦點。尤其土地經過多次繼承，持分人數越來越多，最後可能變成每個人都有一點，卻很難有效利用。

如果當年的2億多拿去投資

也有網友把討論拉到另一個方向：如果當年這2億多元沒有花掉，而是拿去投資，今天的資產規模可能完全不同。例如單純假設2億元一次投入，完全不提領，若長期年化報酬率以5％計算，30年後約可累積至8.6億元，不過這僅為複利試算。

留言中還有人提到早期台北、內湖等地的土地價格，與現在相比已有巨大變化。假如當年沒有出售土地，或出售後轉進其他長期資產，今天的價值可能又是另一個驚人的數字。