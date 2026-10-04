外送員送餐撞見「捉姦現場」！牛肉炒飯秒變武器 網笑：上班還能吃瓜

外送員每天穿梭大街小巷，偶爾也會碰上意想不到的場面。一名外送員近日在Threads分享，自己送外送多年，看過形形色色的客人，沒想到這次送餐竟直接撞見疑似「捉姦現場」，原本要交付的2份牛肉炒飯，最後甚至被情緒激動的男子拿來砸向屋內的人，讓他意外成為整場衝突的第一排目擊者。

原PO在Threads發文表示，自己送外送送了好幾年，形形色色的人都看過，但還是第一次遇到捉姦場面。據其分享影片，當時該外送員帶著2份牛肉炒飯抵達送餐地點，卻發現一名男子正在門外激動拍門，不斷質問屋內女子為何聲稱要睡覺，房間裡卻還有其他男子。

外送員一開始只能拿著餐點站在旁邊等待，直到找到空檔才出聲表明自己是來送外送的。沒想到門外男子得知屋內兩人還點了外送，隨即接過餐點並將牛肉炒飯朝屋內砸去，讓原本單純負責送餐的外送員當場傻眼。原PO事後表示男子還拿出1000元給他，要他趕快離開現場，這趟離奇外送才終於告一段落。

影片曝光後，網友幾乎全被這場宛如八點檔般的場面吸引，「形形色色的人都看過，色色的人倒是今天才看到」、「沒想到網上的劇本能在現實上演」、「怎麼送個外賣還有戲看」、「好刺激」；還有不少人紛紛標記朋友前來「留友看大場面」，意外讓這趟外送成為大型吃瓜現場。

另一個讓網友笑翻的焦點，則是影片中的背景音樂。當男子正在門口激動質問時，現場恰巧傳來節奏感強烈的「嘟嘟嘟」音樂，與緊張的捉姦場面形成強烈反差。留言區瞬間被「她很壞嘟嘟嘟」、「天時地利，音樂合」、「笑死，這音樂太適合這場景了」等留言洗版，還有人注意到男子氣到講話都不太順，搭配背景節奏後反而產生意外喜感。

也有不少網友將焦點放在外送員的處境，笑稱原本只是上班送2份炒飯，最後卻站到整場衝突的「搖滾區」，不僅不用付錢看戲，最後甚至還收到1000元；也有人直言，如果自己碰上類似情況，恐怕會立刻把餐點交出去離開，避免捲入雙方衝突。