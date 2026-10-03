水煮蛋吃膩了？他曝1吃法「瞬間升級」 全網喊讚

不少上班族早餐都會吃一顆水煮蛋。對此，一名網友分享一個讓水煮蛋瞬間升級的吃法，只要撒上「爆蒜椒鹽」，原本清淡的水煮蛋立刻多了香氣與味道，超級簡單的做法，意外引起網友討論。

這名網友在社群平台「Threads」分享讓水煮蛋變好吃的秘訣，從照片中可以發現，他在剝好的水煮蛋上撒上小磨坊的「爆蒜椒鹽」，笑稱「這樣水煮蛋就變得很美味了」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「蛋黃淋點醬油、醋、香油，你會發現新世界」、「香蒜椒鹽也很好吃」、「沾科學麵的粉也很讚」、「四川灑粉換換口味才不會膩」、「加點初榨橄欖油更香」、「加孜然粉也好吃」、「好市多胡椒粉才是絕配！」、「古早味中藥行調製胡椒粉再加鹽巴，超香」、「鹽昆布一小搓就很棒」。

本站曾報導有網友分享，曾看其他人拿海苔來包水煮蛋，讓她好奇嘗試了一下，沒想到味道和口感讓她非常讚賞，建議大家海苔要買味付海苔（指經過調味的日式海苔）比較好吃。

對此，網友表示「吃水煮蛋成本又增高了」、「海苔不管包什麼都好吃啊」、「妳很懂，我媽之前都這樣吃」、「怕腥味的我，這樣吃很可以」、「我需要這吃法，感謝示範，讓我每天的水煮蛋更有簡單的變化」、「好酷喔！第一次看到這種吃法，改天來試試」。