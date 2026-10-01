年薪150萬！他出國2次超無感「不如睡覺」 一票人吵翻掀論戰

「一脫成名」，可說是許多1980、1990年代靠三級片走紅的影星的代名詞。有人發文列舉李麗珍、葉玉卿、葉子媚、翁虹等紅極一時的女星，好奇眾多鄉民們最喜歡誰拍攝的三級片？一名網友坦言雖然從沒看過、也不敢...

2026-10-01 19:48