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年薪150萬！他出國2次超無感「不如睡覺」 一票人吵翻掀論戰
一到連假，不少人就開始規劃出國行程，不過也有人對海外旅遊毫無興趣。一名年薪約150至180萬元的網友分享，自己過去曾出國2次，卻覺得旅程總是「走馬看花」，每趟還得花上5、6萬元，與其把錢花在旅遊上，不如省下來買股票、顯卡，或投入自己有興趣的嗜好。
「有人不喜歡出國嗎？」一名網友近日在PTT發文表示，雖然不少人認為出國能增廣見聞，但實際走訪後卻覺得多半只是「走馬看花」，許多景色與資訊透過手機就能看見，似乎沒必要特地花上數天親身體驗。原PO也提到，出國一趟動輒花費5、6萬元，若累積兩次旅費，這筆錢不僅能買顯卡，也能拿來投資股票，甚至有機會讓資產進一步累積。
原PO進一步說明，自己並非因為經濟條件不允許才不想出國，年薪約150至180萬元，但相比花錢旅遊，他更傾向將資金投入考取證照、學習薩克斯風、打鼓，甚至購買車輛等，「出國玩完全覺得浪費錢，不如在家睡覺」，直言自己更享受待在家裡的生活。
貼文曝光後，也引起不少網友共鳴，紛紛留言分享自身看法，有人認為「寧願待在家裡打電動，而且（出國旅遊）很浪費錢，不如省下來買股票」，也有人笑稱自己「認床、認馬桶，很煩，出去太久是折磨」，還有網友表示「我也不喜歡出國，頂多是泰國或澳門那種有很準確目的」、「人各有志，生活開心就好不用學別人」、「每個人開心的點不同」。
不過，貼文底下也有另一派網友持不同看法，認為出國旅遊能帶來日常生活難以取代的體驗，直言「每年必須出國才覺得自己有活過」、「每年安排時間出國1-2次，回來才有工作賺錢的動力」，也有人表示「我是覺得出國旅遊，才有不是NPC（遊戲裡的非玩家角色）的感覺」，認為旅遊也是調劑生活、轉換心情的一種方式。
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