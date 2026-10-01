不是葉子媚、李麗珍…網友親吐暖心經歷 最愛三級片女星是她

「一脫成名」，可說是許多1980、1990年代靠三級片走紅的影星的代名詞。有人發文列舉李麗珍、葉玉卿、葉子媚、翁虹等紅極一時的女星，好奇眾多鄉民們最喜歡誰拍攝的三級片？一名網友坦言雖然從沒看過、也不敢看相關作品，但十分喜歡鍾真，親自揭露一段兒時回憶感嘆「什麼是愛？愛就是把你沒有的東西拿去給別人。」

有人在PTT發文，列舉李麗珍、葉玉卿、葉子媚、翁虹等曾靠三級片走紅的女星，好奇眾多鄉民們最喜歡誰？此時一名網友回應，最喜歡的三級片女星是鍾真，雖然他坦言自己從沒看過、也不敢看鍾真的三級片作品，但10歲時的一段暖心經歷讓原PO永遠忘不了鍾真。

原PO回憶，10歲時和媽媽一起到電視台參加節目錄影，當時他一個人在後台等待媽媽時，身旁一名姊姊主動過來關心自己會不會害怕、餓不餓，甚至時不時拿小點心過來，並輕聲安慰「媽媽應該很快就回來了」。原PO表示，自己從小就是個對他人的善意、惡意十分敏感的人，因為這位姊姊緣故在陌生的電視台環境安心許多。而原PO也在這位姊姊上台前，鼓起勇氣問到名字—鍾真。

雖然事後沒多久就忘記對方名字，但原PO表示，國中時某晚突然想起10歲時的經歷、連鍾真的名字也一併湧現，隨即上網搜尋鍾真的生平。原PO提到，算算時間他們碰面時鍾真的家境可能比自己還不好，但對方依舊願意帶給一名素昧平生的男孩溫暖，讓原PO不禁感嘆鍾真十分善良，「什麼是愛？愛就是把你沒有的東西拿去給別人。」

文末，原PO表示，現在任何時候只要想起和鍾真相處的片刻，都可以感受到溫暖以及對人類多了一點信心。

本站曾報導，鍾真當初受到香港導演王晶青睞，受邀拍攝三級片「蜜桃成熟時1997」，因此打開知名度。雖然她希望向徐若瑄與舒淇看齊，把衣服一件一件穿回去，還改名為「鍾甄」，穿著也不再過於暴露，但因轉型後並無耀眼成績單，現已淡出演藝圈多年。