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台大醫院外「無菸人行道」成吸菸熱區？ 網傻眼：還放奶粉罐當菸灰缸

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現台大醫院外明明已是無菸人行道，卻意外成為熱門的吸菸區。禁菸示意圖。圖／ingimage
網友發現台大醫院外明明已是無菸人行道，卻意外成為熱門的吸菸區。禁菸示意圖。圖／ingimage

台大醫院周邊人行道竟出現「禁菸不禁菸」兩樣情？近日有網友在Threads發文表示，台大醫院外明明設有「無菸人行道」，現場卻仍有不少民眾直接抽菸，甚至有人在路旁擺放嬰兒奶粉罐當作菸灰缸，讓原PO相當疑惑；更讓他感到反差的是，隔壁另一條未標示禁菸的人行道，反而完全看不到吸菸者。

原PO貼出現場照片表示，「台大醫院外面有無菸人行道，但很妙的是大家都在這邊抽菸，甚至還有人放菸灰缸。」他觀察後發現，旁邊另一條沒有禁菸標示的人行道，反而「一個抽菸的人都沒有」。

不少網友留言表示，類似「禁菸區有人抽菸」的情況並不罕見，指出自己的住家附近公園也經常出現禁菸標誌旁有人邊走邊抽菸等現象；也有人推測，台大醫院周邊抽菸的人可能不少是陪病家屬或陪同就醫者。

不少網友感到相當無奈，認為既然已經設置禁菸標示，癮君子就應該遵守規範；但現在卻是「又訂規定又不遵守」的亂象，認為民眾如果對禁菸規定無視，最後不僅可能影響其他用路人的權益，也容易讓原本為維護公共環境而設置的規範失去作用。

根據台北市政府衛生局官網資訊，衛生局早已公告，自民國115年（2026年）1月1日起，國立臺灣大學醫學院附設醫院東址、西址前方人行道，及臺北市中山區行政中心所屬室外場所與周邊人行道，全面列為禁止吸菸場所。

衛生局表示，為維護民眾免於二手菸危害的健康權益、建構戶外無菸環境，依《菸害防制法》第19條第1項第4款公告相關區域禁菸，其中台大醫院東址前方人行道位於中正區中山南路7號、西址則位於中正區常德街1號。公告也明定，禁菸範圍內若有違規吸菸行為，依《菸害防制法》第40條第2項規定，可處新台幣2,000元以上、1萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台大醫院 禁菸 抽菸 人行道 奶粉罐

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