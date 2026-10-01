不建議台人去福岡吃一蘭拉麵 日本人揭「1關鍵」：更該吃這家

福岡被視為一蘭拉麵的發源地，不過旅台日本作家「日本人的歐吉桑」卻不推薦遊客特地到福岡朝聖一蘭。他表示，一蘭在台灣與日本的口味幾乎一模一樣，既然台灣就吃得到，出國旅遊再特地品嘗反而有些可惜，相較之下，他另推薦福岡一家拉麵店，更是大讚「一定會上癮」。

「日本人的歐吉桑」日前在臉書粉專發文表示，不少台灣人認為，既然福岡是一蘭拉麵的發源地，造訪當地就一定要特地朝聖。不過他認為，吃什麼是旅客的自由，但以個人經驗來看，並不推薦專程到福岡品嘗一蘭，原因在於台灣與日本的一蘭口味「真的一模一樣」，頂多只是日本當地的價格較划算，因此若只是想吃一蘭拉麵，在台灣吃即可。

「日本人的歐吉桑」坦言，難得到日本旅遊，若將珍貴的一餐花在台灣同樣吃得到的味道，身為福岡人的他反而覺得相當可惜。因此，他也特別推薦給喜歡一蘭拉麵的旅客，改吃「由一蘭創辦人傳承下來的老闆所開設的拉麵店」，認為能品嘗到更值得一試的滋味。

日本人的歐吉桑進一步透露，這家拉麵店就是「麺屋 我ガ（GAGA）」。他指出，福岡傳統豚骨拉麵通常帶有濃郁甚至較重的氣味，未必每位台灣旅客都能接受正宗豚骨風味，不過若本身喜歡一蘭拉麵，相信也會愛上「麺屋 我ガ」，直呼這是「升級版的豚骨拉麵」，加上店家位置對觀光客而言相當便利，值得列入福岡美食清單。

對此，許多網友在底下留言分享看法，「當福岡只有攝氏0度時，去吃一蘭，不用管繁文縟節，真的很爽！」、「我都是路過看到不錯的店就進去吃，吃完出來才看店名」、「不建議吃一蘭，隨便找一家都不會輸它」、「一蘭最大的優點就是早餐去吃」、「與其找觀光客店，不如去看看在地人都吃哪幾間」、「真的要吃一蘭的話，可以吃看看大阪限定的雞湯拉麵」、「去日本都找別家，很久沒吃ㄧ蘭」。