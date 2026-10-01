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全家飯捲驚見疑似假牙齒模！網友吃到傻眼 廠商回應曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在全家便利商店的香濃明太子嫩雞飯捲中，發現疑似「假牙齒模」的異物。照片經網友「ciny.hsu」授權提供
網友在全家便利商店的香濃明太子嫩雞飯捲中，發現疑似「假牙齒模」的異物。照片經網友「ciny.hsu」授權提供

便利商店食品再傳異物疑雲！一名網友近日在Threads分享照片，聲稱在全家便利商店購買的香濃明太子嫩雞飯捲中，發現疑似「假牙齒模」的異物，照片曝光後引發網友熱議，不少人直呼「噁爛死了」，並紛紛tag全家官方帳號，認為「這總公司不處理不行吧」，要求業者正視並處理此事。

原PO在貼文中曬出飯捲內發現的「假牙齒模」，附文以「全家就是你家，所以你家的假牙齒模也會出現在飯糰裡」調侃，並透露全家「沒有要理會，都去過中秋節了」，事件發生後兩週，也只推給廠商處理，什麼也沒做，讓她直呼：「真正的食安問題在這裡啊！」

網友對此食安問題感到相當詫異，猜測該「假牙齒模」可能是老一輩的貴金屬牙套，原PO也回覆道：「實在太好奇，到底怎麼捲進飯糰裡的？」

有食品業網友指出自己做過大廠生產線，每個產品都需經過金屬探測器，而且每個人都必須包到只剩眼睛，「所以真是有趣呢」，原PO對此則回覆表示：「對，廠商有來電回覆，金屬探測器的係數要重新調整。」

也有熟悉全家食品製作過程的網友表示：「屏榮和晉欣食品兩家都是HACCP與ISO 22000認證通過的食品廠，鮮食製作包裝完畢，一定會經過金屬探測器（或X光異物檢測機）的檢測。如果屬實，應該直接舉報給1919衛福部食藥署，何必等廠商長達兩週的時間呢？」認為原PO可能心太軟，食品安全是不允許有模糊空間的。

至截稿為止，全家便利商店對此事尚無任何公開回應，原PO僅透露廠商回覆內容。

全家便利商店 飯糰 假牙

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