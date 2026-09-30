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日籍YTR吐掉台灣夜市小吃拒道歉 痛批酸民行徑：像小學生霸凌

聯合新聞網／ 綜合報導
日籍YouTuber堀井裕發布影片回應炎上風波，強調當下是因食物味道異常怕中毒才吐掉，堅持真實評論絕不道歉。示意圖，非當事人物。圖／ingimage
日籍YouTuber堀井裕發布影片回應炎上風波，強調當下是因食物味道異常怕中毒才吐掉，堅持真實評論絕不道歉。示意圖，非當事人物。圖／ingimage

擁有近14萬訂閱的日籍YouTuber「堀井裕」（Zoro），日前因在影片中試吃台灣夜市小吃時當場吐出，並直言「討厭夜市」，遭到大批台灣網友炎上撻伐。面對排山倒海的輿論，他近日發布長達一小時的影片正面回應，態度依舊強硬，明確表示「絕不為說實話道歉」。他還原當時情況，強調是因為食物味道嚴重異常，出於對食物中毒的恐懼才將其吐出，堅稱自己貫徹「真實評論」的風格並沒有錯。

針對引發爭議的夜市片段，堀井裕在影片中解釋，該事件發生在高雄六合夜市，當時他購買了一份泡菜豬肉捲，但吃下後發現泡菜不僅極度酸澀，還帶有濃烈的酒精異味。由於他過去曾有過食物中毒的慘痛經歷，為了保護自身健康安全，才會本能地當場吐掉。他強調，自己的頻道主打「最真實的評價」，好吃就推薦，難吃就直說，就算未來再遇到難吃的食物，他依然會如實給出差評，完全不會為此妥協退縮。

此次風波也波及了堀井裕在台北迪化街經營的法式甜點（費南雪）店面，短短半天內就湧入約200則Google一星負評。對此，他感到十分震驚與無奈，痛批這些留下惡意評價的網友根本沒去過他的店、也沒吃過他的產品，卻像小學生般發起集體霸凌。他更重話反酸，表示台灣人明明討厭被中國無理打壓，但這群酸民躲在鍵盤後匿名攻擊的行徑，與他們所討厭的霸凌者根本「如出一轍」，讓他對此感到十分失望。

面對網路上的激烈圍剿，堀井裕直言，網路社會的輿論往往只有三分鐘熱度，預估一個月後大家就會淡忘此事轉移目標，因此他完全不在意這些虛擬攻擊，坦言自己的日常生活與生意毫無受到影響。他最後更向鍵盤酸民下戰帖，表示若真的有親自來店裡消費品嚐，吃過後覺得難吃，他絕對虛心接受批評指教；但若是連店都沒踏進來過只敢躲在網路洗版，他只覺得莫名其妙，未來也會繼續秉持「好吃就誇、難吃就罵」的直白作風經營頻道。

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