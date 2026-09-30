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葷素便當裝同袋挨轟…業者無奈遭客訴 內行揭「不能混放」背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
便當店業者分享因將素食便當與葷食便當裝在同一個提袋內而遭到客訴。圖／AI生成
便當店業者分享因將素食便當與葷食便當裝在同一個提袋內而遭到客訴。圖／AI生成

餐飲業者為體貼不同飲食習慣的消費者，常會在菜單中額外提供素食餐點，未料一樁外送訂單竟引發客訴風波。新竹一名便當店業者透露，日前接到一筆同時包含葷食與素食的便當訂單，出貨時將各自獨立盒裝的便當放在同一個大塑膠袋內，沒想到事後竟遭訂餐顧客客訴，質疑「素食便當怎麼能跟葷食裝在同一個袋子裡」，讓第一次遇到此狀況的老闆滿頭問號，緊急發文請益「素食界真有這種行規嗎？」

店家在Threads上發文表示，自己平時經營外送便當，出餐時每個便當皆有專屬盒蓋並貼上素食標籤以利辨識，當天依常規將該批餐點打包於同一個外送提袋內，不料卻遭客人質疑葷素混放不妥，讓他感到相當無奈與困惑。

貼文曝光後，多數網友對此要求感到不可思議，紛紛替店家抱不平：「便當盒各自獨立密封，難道客人是連塑膠盒都要吞下去嗎？」、「照這種邏輯，葷食跟素食生活在同一個地球、吸一樣的空氣是不是也算破戒？」、「如果對純素要求這麼嚴苛，當初根本不該向有賣葷食的店家訂餐，廚房鍋具和油煙早就共用了」。不少人更直言這並非宗教戒律問題，而是單純遇到了想要刁難店家的奧客。

然而，也有長年茹素者以及資深餐飲同業出面緩頰，指出長期不吃肉的人對葷食氣味相當敏銳，熱騰騰的炸排骨或肉汁若在密閉塑膠袋內悶著，氣味容易附著在素食餐盒表面，讓部分人產生反胃嘔吐的生理不適。

不少曾負責公司訂餐的行政人員分享，便當在外送顛簸過程中難免會有湯汁滲漏，若葷菜湯汁滴到素食餐盒，對嚴格全素者來說確實無法食用；此外，將素食單獨套袋並貼上明顯標記，能有效避免辦公室同仁在飢餓分食時誤拿，減少糾紛。

網友提醒，台灣素食文化細分為全素、蛋奶素、五辛素與鍋邊素等多種型態，每個人戒律標準不一，若有「鍋具完全分開」或「外包裝嚴格獨立」等特殊需求，消費者在下單時應主動提前告知店家，而非事後怪罪。

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