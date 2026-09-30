葷素便當裝同袋挨轟…業者無奈遭客訴 內行揭「不能混放」背後原因

餐飲業者為體貼不同飲食習慣的消費者，常會在菜單中額外提供素食餐點，未料一樁外送訂單竟引發客訴風波。新竹一名便當店業者透露，日前接到一筆同時包含葷食與素食的便當訂單，出貨時將各自獨立盒裝的便當放在同一個大塑膠袋內，沒想到事後竟遭訂餐顧客客訴，質疑「素食便當怎麼能跟葷食裝在同一個袋子裡」，讓第一次遇到此狀況的老闆滿頭問號，緊急發文請益「素食界真有這種行規嗎？」

店家在Threads上發文表示，自己平時經營外送便當，出餐時每個便當皆有專屬盒蓋並貼上素食標籤以利辨識，當天依常規將該批餐點打包於同一個外送提袋內，不料卻遭客人質疑葷素混放不妥，讓他感到相當無奈與困惑。

貼文曝光後，多數網友對此要求感到不可思議，紛紛替店家抱不平：「便當盒各自獨立密封，難道客人是連塑膠盒都要吞下去嗎？」、「照這種邏輯，葷食跟素食生活在同一個地球、吸一樣的空氣是不是也算破戒？」、「如果對純素要求這麼嚴苛，當初根本不該向有賣葷食的店家訂餐，廚房鍋具和油煙早就共用了」。不少人更直言這並非宗教戒律問題，而是單純遇到了想要刁難店家的奧客。

然而，也有長年茹素者以及資深餐飲同業出面緩頰，指出長期不吃肉的人對葷食氣味相當敏銳，熱騰騰的炸排骨或肉汁若在密閉塑膠袋內悶著，氣味容易附著在素食餐盒表面，讓部分人產生反胃嘔吐的生理不適。

不少曾負責公司訂餐的行政人員分享，便當在外送顛簸過程中難免會有湯汁滲漏，若葷菜湯汁滴到素食餐盒，對嚴格全素者來說確實無法食用；此外，將素食單獨套袋並貼上明顯標記，能有效避免辦公室同仁在飢餓分食時誤拿，減少糾紛。

網友提醒，台灣素食文化細分為全素、蛋奶素、五辛素與鍋邊素等多種型態，每個人戒律標準不一，若有「鍋具完全分開」或「外包裝嚴格獨立」等特殊需求，消費者在下單時應主動提前告知店家，而非事後怪罪。