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冠軍只當5天！台灣女教練突被改判亞軍 南韓主辦說法惹眾怒

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣皮拉提斯教練許媛瑜在「2026 PURE ELITE亞洲總決賽」拿下職業組總冠軍，沒想到賽後名次遭更改。圖／取自Threads＠yu__222
台灣皮拉提斯教練許媛瑜在「2026 PURE ELITE亞洲總決賽」拿下職業組總冠軍，沒想到賽後名次遭更改。圖／取自Threads＠yu__222

一座剛到手的冠軍獎盃，5天後卻成了第二名。台灣皮拉提斯教練許媛瑜9月19日在「2026 PURE ELITE亞洲總決賽」拿下職業組總冠軍，還在Instagram開心分享喜訊，感謝一路陪她備賽的夥伴。沒想到賽後名次遭更改，許媛瑜27日在Threads表示，主辦方事前未通知她，無奈向台灣網友求助。

「為什麼原本的第一名會被更改？」許媛瑜最想知道的，是當初判定出了什麼問題，以及重新評審究竟依循哪些標準和程序。她說，聽到消息時感到錯愕，希望主辦方能給參賽選手一個清楚、合理的交代。

起初主辦方翻出許媛瑜過去在Podcast開玩笑說自己「收買」了教練與媒體，也公開片段在IG上。不過，許媛瑜質疑韓方斷章取義，並向台灣網友澄清，那段內容是6月14日錄製，說的是5月30日時的比賽心路，與這次9月19日的總冠軍錄製無關。主辦方後來也刪文否認改判與「收買評審」有關。

南韓主辦單位於28日在公開貼文說明改判理由，依大會說法，原本每名評審應逐一為選手打出1至100分，再加總決定名次；但一名評審委員長，未經同意改變做法，要求評審只交排名、不交分數。由於現場沒有留下正式計分表，主辦方改看比賽影片重審，最後將許媛瑜列為第二名，大會也為評分流程出錯向選手及相關人士道歉。

不少網友替許媛瑜感到不平直呼「超扯的啦」，有人表示，獎座都已在現場頒出，事後才更動名次，實在難以理解；也有網友對官方的說詞感到傻眼，「刪文又重新發文」、「現在又改說不是因為涉嫌買通評審才更改名次」、「這到底是什麼荒謬的草包主辦單位」，甚至有人標記運動部長李洋求幫忙。不過也有人認為「有些玩笑本來就不能開的」。

南韓 冠軍 教練 台灣

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