快訊

柚子皮當胸罩、裙子帶幼童逛超市 金門幼兒園中秋創意惹爭議

亞運射擊／最後一發遭科威特老將逆轉 楊昆弼不定向飛靶摘銀

流感高峰未退！單周奪30命「最小僅2歲」 就醫逼近14萬人次

聽新聞
0:00 / 0:00

濾鏡先關掉！他意外繼承日本超市猛勸生食少吃 揭1生魚片「寄生蟲霸主」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文分享，意外接手岳家經營多年的超市，因此看見不少日本超市不為人知的內場日常。示意圖。路透社
一名網友發文分享，意外接手岳家經營多年的超市，因此看見不少日本超市不為人知的內場日常。示意圖。路透社

一名網友在Dcard發文分享，自己原本在日本做生意，今年因日本妻子的父母身體不適，誤打誤撞接手岳家經營多年的超市，從此幾乎整天都待在店裡工作，也因此看見不少日本超市不為人知的內場日常。

原PO表示，超市位於愛知縣郊區車站附近，主要客群包括當地老人、工廠員工及外籍移工。他曾偷瞄店內帳目，發現一天營業額約10萬日圓（約新台幣2.02萬元）。原以為進超市第一件要學的是補貨或貼標籤，沒想到竟是「做便當」，每天早上得準備約50份、8種不同款式的便當。

談到日本、台灣便當差異，原PO直言自己反而偏好台灣便當，認為日本便當因保存及販售需求不同，料理方式也有明顯差異，並經常搭配醃漬物、涼菜等冷食。不過他也稱讚日本食品標示相當仔細，便當使用的醬料、加工食品等成分，通常都會一併列在標籤上。

不過，真正讓他留下深刻印象的，則是超市的「生食」部門。雖然原PO沒有透露太多內場細節，僅說雖然鮭魚寄生蟲不少，「但鰹魚才是真正的寄生蟲霸主」，提醒眾多網友「少吃、少吃、少吃，不要把日本想得太無敵」。

事實上，日本生食魚類確實有寄生蟲風險。日本厚生勞動省指出，異尖線蟲（Anisakis）可能寄生在鯖魚、竹筴魚、秋刀魚、鰹魚、沙丁魚、鮭魚、鮪魚及魷魚等魚介類，若生食或冷凍、加熱不完全，就可能引發劇烈腹痛、噁心及嘔吐等症狀。2025年日本通報的食物中毒事件中，異尖線蟲就占23.9%，約每4起就有1起；厚生勞動省也提醒，醋、醬油及芥末都無法殺死幼蟲，須透過充分加熱或冷凍降低風險。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「看到生食那邊的描述有點震驚」、「這個分享心得很有趣，算是誤打誤撞變成超市店長了」；也有人注意到營業額，好奇「每日10萬日圓有點少吧？」至於原PO認為台灣便當更好吃，也有網友持不同看法，表示日本便當至少品質穩定、不容易踩雷。

超市 日本 便當 生魚片 寄生蟲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

男赴日12天噴掉38萬！回台跟女友借錢吃飯 網狂問：錢花去哪

他見日本人來台買這些伴手禮「越來越看不懂」 網笑：很有台灣味

好市多海鮮捲蝦子有幾隻？她怨台中只吃到1隻 網曝各店實況

日本快閃爆買飛哪快又便宜？內行齊推2地：車站商圈可逛3天

相關新聞

濾鏡先關掉！他意外繼承日本超市猛勸生食少吃 揭1生魚片「寄生蟲霸主」

一名網友在Dcard發文分享，自己原本在日本做生意，今年因日本妻子的父母身體不適，誤打誤撞接手岳家經營多年的超市，從此幾乎整天都待在店裡工作，也因此看見不少日本超市不為人知的內場日常。

原本只想買一樣…她曝女生「最容易失控2地點」 過來人超有感：一逛就出事

女網友分享女生逛街最容易失控的兩個地點是書店與寶雅，貼文引發熱議，網友紛紛分享購物及腸胃相關經驗與感受。

北海道6天5夜全程包車值得嗎？友吐槽「乾脆別去日本」 兩派網友掀論戰

北海道6天5夜行程是否全程包車引發論戰，多數網友認為前往美瑛、富良野等地值得，亦有人建議依行程搭車；自駕須注意日本交通規則。

約吃飯要喬2個月！他感嘆「最難約的不是餐廳」 9.3萬網友爆共鳴

網友感嘆長大後最難約的不是餐廳而是朋友，3人吃飯從9月喬到11月，貼文吸引9.3萬人按讚共鳴引發熱議...

兒子邀同學來烤肉 國三生登門「人手拿1物」全網齊讚：很有家教

中秋家中烤肉，國三生邀同學到場，孩子們依父母交代人手帶錢，家長驚喜感動，貼文引發網友讚賞教養與禮節。

閨密曝「平常都不穿內褲」令她覺得噁 網友戰成兩派：短裙無法接受

一名女網友近日在Dcard發文表示，和閨密聊天時得知對方平常不穿內褲，理由是「比較涼、比較舒服」，甚至還邀她一起體驗，讓原PO相當傻眼，直呼「真心覺得那些平常不穿內褲的女生很噁心」。她也補充，自己本身容易拉肚子，尤其穿裙子時，沒穿內褲會讓她很沒有安全感。認為少了內褲這層隔開私密處與外褲的衣物，分泌物或排泄物可能直接沾到外面，實在難以接受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。