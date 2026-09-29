濾鏡先關掉！他意外繼承日本超市猛勸生食少吃 揭1生魚片「寄生蟲霸主」

一名網友在Dcard發文分享，自己原本在日本做生意，今年因日本妻子的父母身體不適，誤打誤撞接手岳家經營多年的超市，從此幾乎整天都待在店裡工作，也因此看見不少日本超市不為人知的內場日常。

原PO表示，超市位於愛知縣郊區車站附近，主要客群包括當地老人、工廠員工及外籍移工。他曾偷瞄店內帳目，發現一天營業額約10萬日圓（約新台幣2.02萬元）。原以為進超市第一件要學的是補貨或貼標籤，沒想到竟是「做便當」，每天早上得準備約50份、8種不同款式的便當。

談到日本、台灣便當差異，原PO直言自己反而偏好台灣便當，認為日本便當因保存及販售需求不同，料理方式也有明顯差異，並經常搭配醃漬物、涼菜等冷食。不過他也稱讚日本食品標示相當仔細，便當使用的醬料、加工食品等成分，通常都會一併列在標籤上。

不過，真正讓他留下深刻印象的，則是超市的「生食」部門。雖然原PO沒有透露太多內場細節，僅說雖然鮭魚寄生蟲不少，「但鰹魚才是真正的寄生蟲霸主」，提醒眾多網友「少吃、少吃、少吃，不要把日本想得太無敵」。

事實上，日本生食魚類確實有寄生蟲風險。日本厚生勞動省指出，異尖線蟲（Anisakis）可能寄生在鯖魚、竹筴魚、秋刀魚、鰹魚、沙丁魚、鮭魚、鮪魚及魷魚等魚介類，若生食或冷凍、加熱不完全，就可能引發劇烈腹痛、噁心及嘔吐等症狀。2025年日本通報的食物中毒事件中，異尖線蟲就占23.9%，約每4起就有1起；厚生勞動省也提醒，醋、醬油及芥末都無法殺死幼蟲，須透過充分加熱或冷凍降低風險。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「看到生食那邊的描述有點震驚」、「這個分享心得很有趣，算是誤打誤撞變成超市店長了」；也有人注意到營業額，好奇「每日10萬日圓有點少吧？」至於原PO認為台灣便當更好吃，也有網友持不同看法，表示日本便當至少品質穩定、不容易踩雷。