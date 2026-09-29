閨密曝「平常都不穿內褲」令她覺得噁 網友戰成兩派：短裙無法接受

一名女網友近日在Dcard發文表示，和閨密聊天時得知對方平常不穿內褲，理由是「比較涼、比較舒服」，甚至還邀她一起體驗，讓原PO相當傻眼，直呼「真心覺得那些平常不穿內褲的女生很噁心」。

原PO也補充，自己本身容易拉肚子，尤其穿裙子時，沒穿內褲會讓她很沒有安全感。認為少了內褲這層隔開私密處與外褲的衣物，分泌物或排泄物可能直接沾到外面，實在難以接受。

貼文引發熱議，除了留言刷一排「別多管閒事」之外，網友也展開對「衛生」問題爭論。有人認同內褲本來就是多一層防護，分泌物直接沾到外褲、裙子並不理想，表示「還是穿內褲比較好吧，有些人分泌物味道真的很重，坐過的地方都臭臭的，要擦很久」、「真假，以後我要怎麼看身邊的人」、「可以理解不穿胸罩，但是不穿內褲…」。也有部分網友指出，穿裙子時的走光與公共衛生問題值得考量，「短裙是真的不太行，會影響他人」，認為餐廳椅子或大眾運輸座位等公共空間，若私密處直接接觸座椅，心理上會很難接受，如果真的穿裙子不穿內褲，「應該至少要中裙」才可以。

但也有支持不穿派的人反問，「沾在外褲跟內褲有什麼不同的地方嗎？」、「內褲也是弄髒洗，褲子裙子也是弄髒洗，差別在哪？」，有人則回應「內褲沾染後若直接丟掉也還好 但外褲有品牌的一件一兩千」。另外，不少女性分享自身經驗，指出「婦科醫生確實建議妹妹需要通風」、「足夠通風、乾燥，可以有效減少分泌物」、「比吃益生菌蔓越莓，效果更顯著！」有人因體質容易悶熱、長疹子，反而在醫師建議下選擇寬鬆四角褲或不穿。還有其他人說「之前穿貼身洋裝，為了不讓內褲痕跡太明顯，索性不穿」，笑稱「自己舒服就好」，只要做好清潔、選擇適合自己的穿搭即可，不需要把個人的穿衣習慣套用到其他人身上。

網友關注的焦點從「穿不穿內褲」，也延伸到女性婦科狀況的保養方式。天氣炎熱潮濕，女性私密處容易因悶熱、濕氣增加而出現不適，婦科問題甚至可能反覆發作，本站報導中曾引用新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹的分享，她提醒，平時可選擇透氣、吸汗的棉質內褲，並穿著寬鬆衣物，幫助維持乾爽、增加通風；此外也要適量補充水分、多排尿，維持身體水分平衡。日常做好清潔與乾燥，減少私密處長時間處於悶熱潮濕的環境，也有助降低細菌滋生與感染的機會。