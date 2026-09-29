北海道6天5夜全程包車值得嗎？友吐槽「乾脆別去日本」 兩派網友掀論戰

北海道景點距離遠，究竟該搭大眾運輸還是乾脆全程包車？一名網友分享，近期規劃6天5夜北海道行程，預計從札幌出發，一路前往小樽、美瑛、富良野、旭川，最後再回到札幌，但同行友人卻對交通方式意見分歧。一方認為包車能省下轉車、拖行李的時間與體力，也方便臨時調整行程；另一方則認為JR與巴士已能應付多數景點，沒必要整趟旅程都花錢包車。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「全程北海道包車是真的很盤嗎？」為題，指出自己傾向6天5夜全程包車，主要是考量北海道各景點之間距離較遠，若搭乘大眾運輸，不僅需要事前研究JR、巴士班次，移動時也得拖著行李轉車，相較之下包車能減少交通規劃，行程安排也較有彈性。

這名網友坦言，同行友人持不同意見，認為北海道JR+巴士就能解決大部分行程，只有前往較偏遠的地區再考慮包車，還能省下不少交通費，甚至嗆一句「去北海道全程包車，乾脆不要去日本」。對此，讓他好奇詢問「全程北海道包車的人多嗎？是真的很盤嗎？」

貼文一出後，多數網友都建議包車，紛紛表示「要跑到富良野、洞爺湖、美瑛我就覺得要包車，真的很遠，小樽跟札幌可以不用」、「都花錢去北海道了，別6天裡面有3天都在搞交通，不然就在札幌附近玩就好」、「你朋友可能是第一次去北海道吧…請包車或自駕」、「我每年去北海道絕對都自駕」、「全程包車我是覺得蠻值得的，錢花下去旅遊的品質直線上升」、「美瑛、富良野建議自駕，其他地方確實可以搭車」。

不過，也有網友回應「感覺你們的價值觀應該不太一樣，為什麼要一邊遷就另一邊」、「都成年人了沒必要誰說服誰，分開玩就是最好的辦法」、「有沒有考慮拆成兩團比較好，免得到時候回來直接不是朋友，好朋友不一定是適合的旅伴」、「道不同不相為謀，不合就是分開玩」、「你好好跟朋友溝通再決定要不要花這個錢吧，不然覺得旅程中間一定會吵架或鬧的不開心」。

事實上，台灣人非常喜歡到日本旅遊，但出國就必須了解當地交通法規和習慣，千萬不要將在台灣的開車習慣帶到國外。本站曾報導，臉書粉專「豐田租車新札幌」列出5個台灣人在日本開車的NG行為，提醒大家去日本自駕前，先把台灣的開車習慣放一邊。

粉專列出5項在日本自駕必須牢記的重點：