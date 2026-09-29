原本只想買一樣…她曝女生「最容易失控2地點」 過來人超有感：一逛就出事

妳也有逛街原本只想買一樣東西，最後卻拎著滿滿一袋回家的經驗嗎？一名女網友分享自身觀察，認為女生逛街時最容易「失控」的兩個地方，就是書店和寶雅，短短一句話意外引發共鳴。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，女生最容易失控的兩個地方就是書店和寶雅，好奇詢問大家是否也有相同情況？貼文曝光後迅速引發討論，讓這兩個看似平常的消費場所成了不少人眼中的「失守地帶」。

貼文一出後，不少網友都表示「寶雅真的很危險，本來只是想買洗面乳，最後提著一袋『順便買的』東西走出來」、「寶雅真的很難空手出來！本來只想買化妝棉，結帳時籃子已經滿了」、「寶雅不是失控，是數學迷失。明明算起來都很便宜，一結帳立刻破萬」、「想花錢的時候，任何地方都能失控」、「書店和手工藝品店、美術用品社會很失控，什麼都想帶一點」、「懂，還有文具店也是」。

此外，也有網友回應「寶雅不是會失控，是肚子會失控，每次去寶雅都肚子痛」、「在寶雅失控的是腸胃」、「便秘的時候去逛一下也很不錯」、「我也是！每次去寶雅都會想上廁所」、「去寶雅會想大便」。

事實上，不少女生每個月都會花不少錢在治裝費及美容上，讓自己變得更美。本站曾報導，一名女網友分享，男友認為她花太多錢在治裝費上，她列出13個生活習慣，包含每天吃保健食品、擦保養品、使用專櫃洗沐用品、去角質、每2-3個月染髮、早餐吃燕窩和珍珠粉、使用高級品牌吹風機、會穿防曬衣褲、點精油蠟燭、偶爾慢跑或游泳、1個月買1-2次衣服、選擇天然食物不吃炸物、洗完手會擦護手霜等，好奇詢問「這樣是正常女生會做的事情還是偏精緻呢？」

對此，網友回應「妳一定超漂亮！一點也不精緻，漂亮就是錢錢跟勤勞堆出來的，因為我很懶，有些我做不到」、「是精緻，但沒花他的錢就沒差吧，如果他比較喜歡素顏節省的女生，為什麼要跟妳交往呢」、「整篇看下來只有衣服可能開銷大了點，其他就只是生活有品質+自律而已啊」、「如果妳有妥善的規劃每個月薪水，在合理的範圍去做這些保養打扮自己，我倒覺得是沒什麼問題」。