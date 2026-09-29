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約吃飯要喬2個月！他感嘆「最難約的不是餐廳」 9.3萬網友爆共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日有感而發，感嘆出社會後最難約的不是餐廳，而是身邊的朋友，甚至3個人想約吃飯，都可能從9月一路喬到11月。示意圖／AI生成
一名網友近日有感而發，感嘆出社會後最難約的不是餐廳，而是身邊的朋友，甚至3個人想約吃飯，都可能從9月一路喬到11月。示意圖／AI生成

你是否覺得長大後，約一頓飯越來越困難？一名網友近日有感而發，感嘆出社會後最難約的不是餐廳，而是身邊的朋友，甚至3個人想約吃飯，都可能從9月一路喬到11月。一句話意外戳中大批上班族，貼文累積超過9.3萬人按讚，引發熱烈討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，發現長大後最難約的不是餐廳，是朋友，三個人約吃飯，可以從9月喬到11月。隨著年紀增長，每個人的生活安排也變得更加複雜，除了工作之外，還得配合家庭、伴侶等行程，原本隨時都能約的吃飯聚會，如今反而得提前很久才能找到共同空檔，讓簡單吃頓飯也成了需要反覆協調的行程。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「真的，我們約基本以『年』起跳」、「我們同學會都要提前一年約，因為大家散落世界各地，15年來成功過1次」、「跟朋友約一起出國玩，從大學畢業約到現在快40歲了還沒成行，給你參考」、「甚至約了又取消，然後就不知道什麼時候有下次了」、「之前一個群說要約吃飯，約了三年都沒人回應，都只是嘴上講講」、「在台灣餐廳約不到朋友，建議約日本的餐廳通常一定會到」。

此外，也有網友回應「我的心得是越臨時約越容易成行」、「通常要臨時約才約得到」、「不會因為約好改期而生氣，而是清楚大家自己身邊都有重要的事！」、「不是故意難約，而是長大後大家都有很多事情要做」、「珍惜說『下次再約吃飯』就是真的會約的朋友」。

隨著年齡增長、生活圈改變，朋友之間見面與聯絡的頻率也可能逐漸降低。本站曾報導，一名30多歲女子表示，自己與一名認識近10年的朋友，過去經常聊天、吃飯及看電影，近年卻只剩雙方生日時才會碰面，平時不僅訊息回得慢，也幾乎約不出來，讓她不禁懷疑這段友誼是否還有繼續維繫的必要。

對此，網友認為這樣的狀況很正常，回應「一年聚一兩次是常態吧？我跟國小時認識的摯友也是這樣，我們都有各自的生活」、「我是覺得她還有心記得你的生日，就不要輕易放掉」、「我反而身邊幾乎都是這種偶爾一年約個一兩次見面，但一見面卻可以很真誠舒服的相處暢聊」、「最好的友誼不是常常約見面，是在各自的生活圈會突然想起對方，在重要的日子會給彼此祝福」。

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