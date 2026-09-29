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兒子邀同學來烤肉 國三生登門「人手拿1物」全網齊讚：很有家教

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，中秋節家中安排烤肉，兒子邀請同學們一起參加，原本以為就是單純請孩子們來吃飯，沒想到同學們抵達後，竟紛紛拿出準備好的錢，而且每個人的金額都不同。示意圖／AI生成
一名女網友分享，中秋節家中安排烤肉，兒子邀請同學們一起參加，原本以為就是單純請孩子們來吃飯，沒想到同學們抵達後，竟紛紛拿出準備好的錢，而且每個人的金額都不同。示意圖／AI生成

中秋節家裡辦烤肉，國三兒子邀同學一起來，沒想到孩子們登門時竟人手帶著一筆錢，讓家長當場又驚訝又感動。一名女網友分享這段經歷，原本單純想招待兒子的同學，沒想到孩子們早已被父母交代，要準備費用到場，貼文曝光後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，中秋節家中安排烤肉，兒子邀請同學們一起參加，原本以為就是單純請孩子們來吃飯，沒想到同學們抵達後，竟紛紛拿出準備好的錢，而且每個人的金額都不同。更讓她意外的是，孩子們不約而同強調，這是爸爸媽媽交代的，一定要收下，讓她直呼孩子們才國三，就已經如此周到、有禮貌。

貼文一出後，不少網友都大讚「兒子交的朋友，家長都是正常人」、「會請小孩帶參加費、食材或伴手禮的家長，都是很棒的家長」、「很有教養的家庭，懂禮節不會佔人便宜」、「代表你兒子認識的都是有素養的家庭，很棒」、「爸媽真的很會教」、「很棒啊，這是心意問題」、「很棒啊！這樣才是好的教育」。

至於這筆烤肉錢到底該不該收，留言區引發熱議，有網友回應「國三意思收個100元」、「可以都意思意思收個100元，顯得大方又不失禮」、「會收下，然後請大家喝手搖飲，結束後讓他們帶個禮盒回家跟家人分享」、「跟我一樣，我也是收100，大家開開心心和和氣氣」。

中秋連假若沒人約烤肉，難道只能自己吃？本站曾報導，一名網友分享「蹭烤肉」妙招，如果人在台南，帶著兩袋手搖飲出門，沿路聞聞哪家的烤肉最香，再上前詢問「可不可以一起烤肉」，或許就能成功加入烤肉局，還笑稱「正港台南人烤肉，是吃不完的，你也算是幫他」。

對此，不少網友都表示「南部人自首，之前烤肉叫飲料外送，大家硬是塞了烤肉給外送員帶走…」、「內行，沒有一年烤肉吃完的，都烤好幾天」、「我就是那個攔過路人要不要來烤肉的台南人」、「我路過鐵板燒店看到員工白天在烤肉，好奇問他們到底幾點烤的啦！他們卻回『妳要不要吃』，果然是熱情的南部人」、「上次烤肉買了一萬，12個人，吃不完真的吃不完，烤了三天才吃完」、「我真的有想過帶著百威沿路跟人家換烤肉」、「我在飲料店上班，我下班直接提整桶過去」。

烤肉 中秋節 家教

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