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捷運站「先嗇宮」怎麼念？媽教兒念「ㄑㄧㄤˊ」 安親班老師傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運站名「先嗇宮」到底怎麼念？資料照，記者江婉儀攝影
台北捷運站名「先嗇宮」到底怎麼念？資料照，記者江婉儀攝影

台北捷運站名「先嗇宮」到底怎麼念？一名曾任安親班老師的網友分享，近期搭捷運時，聽見一位媽媽教孩子認讀捷運站名，沒想到對方將「嗇」讀成「ㄑㄧㄤˊ」，孩子也跟著照念，讓她當場忍不住在心裡吶喊，直想衝上前糾正。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當時看到媽媽指著捷運路線圖教孩子讀「先嗇宮站」，卻把站名念成「先ㄑㄧㄤˊ宮」，小孩也乖乖複誦，讓她忍不住感嘆「當過安親班老師的我，很想衝過去」。

貼文一出後，不少網友都表示「等等，那不是吝嗇的『嗇』嗎？怎麼會念ㄑㄧㄤˊ」、「感覺是以為沒邊跟有邊的唸法一樣，直接跟牆壁的『牆』讀同一個音了」、「這難道是有邊讀邊，沒邊讀中間嗎」、「可以假裝大聲講電話，講到這個站名，趁機糾正媽媽」、「捷運不是都會固定報站名嗎？媽媽都沒發現自己教錯了」、「尷尬了，國文老師要哭了」、「這種感覺是在捷運上聽到廣播怎麼念，然後會說廣播唸錯的家長」。

根據教育部《國語辭典簡編本》指出，「嗇」的正確讀音為「ㄙㄜˋ」，為儉省、捨不得花錢的意思。

先嗇宮 安親班 捷運 媽媽 老師

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