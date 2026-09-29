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中秋想吃烤肉沒局？他曝台南人「神奇玩法」 全網爆共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享「蹭烤肉」妙招，如果人在台南，帶著兩袋手搖飲出門，沿路聞聞哪家的烤肉最香，再上前詢問「可不可以一起烤肉」，或許就能成功加入烤肉局。示意圖／AI生成
一名網友分享「蹭烤肉」妙招，如果人在台南，帶著兩袋手搖飲出門，沿路聞聞哪家的烤肉最香，再上前詢問「可不可以一起烤肉」，或許就能成功加入烤肉局。示意圖／AI生成

中秋連假沒人約烤肉，難道只能自己吃？一名網友分享「蹭烤肉」妙招，如果人在台南，帶著兩袋手搖飲出門，沿路聞聞哪家的烤肉最香，再上前詢問「可不可以一起烤肉」，或許就能成功加入烤肉局。貼文曝光後，迅速引發網友討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，中秋節如果沒有烤肉局、卻又想吃烤肉，可以直接帶著兩袋手搖飲，到街上尋找目標，看到香味撲鼻的烤肉攤或家庭烤肉，就上前詢問能否一起加入，還笑稱「正港台南人烤肉，是吃不完的，你也算是幫他」。

貼文一出後，不少網友都表示「南部人自首，之前烤肉叫飲料外送，大家硬是塞了烤肉給外送員帶走…」、「內行，沒有一年烤肉吃完的，都烤好幾天」、「我就是那個攔過路人要不要來烤肉的台南人」、「上次烤肉買了一萬，12個人，吃不完真的吃不完，烤了三天才吃完」、「我真的有想過帶著百威沿路跟人家換烤肉」、「我在飲料店上班，我下班直接提整桶過去」。

中秋連假少不了烤肉聚會，除了肉片、香腸、甜不辣等經典食材，其實不少零食、麵包烤過後也別有一番風味。本站曾報導，一名女網友分享自己實測後選出的5款「烤肉MVP」，從蘋果麵包、小泡芙到鱈魚香絲都榜上有名，其中「米血糕＋煉乳」的特殊組合更讓不少人眼睛一亮，大讚完全是不一樣的感覺。

對此，不少網友留言「收藏」、「留給自己看」、「為什麼我烤完才看到」、「居然用這麼簡單的方式把烤肉烤出高級感」，也有人看到特殊組合忍不住懷疑「真的認真嗎？」顯然對米血搭煉乳、小泡芙上烤網等吃法相當好奇，還有網友加碼推薦「鹹豬肉炒水蓮」，還有人點名「烤蛋黃酥好好吃」，讓中秋烤肉菜單不再只有肉類與海鮮。從麵包、零食一路到甜點都能放上烤網。

烤肉 中秋節 台南

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