中秋烤肉別這樣用！烤盤「1放法」恐爆炸 網友急喊：真的會沒命

中秋節不少人會在家烤肉，卡式爐搭配烤盤方便又省事，不過烤盤尺寸可不能隨便挑。近日threads網友看到家人準備拿一個大型銅盤搭配卡式爐烤肉，結果銅盤大到幾乎整個蓋住爐具，甚至延伸到瓦斯罐上方，嚇得她趕緊阻止。不少人看了貼文後直呼危險，表示這種用法超級不安全，瓦斯罐持續升溫可能會爆炸。

貼文曝光後，留言區立刻出現熱議，「烤盤太大，火會往旁邊延伸熱，瓦斯罐就會爆掉了！」、「鍋或烤盤不能延伸到瓦斯罐的上方，爆炸只要一次就可能沒命，所以沒必要賭」，也有人說「盤子太低真的出過事」。

也有人分享類似的親身經驗。一名網友表示，自己以前也不知道這件事，「檢查才發現瓦斯罐很燙，導致壓力上升啟動爐具安全閥。沒這機關就爆了。」還有人曾用類似烤盤烤肉，結果「接頭塑膠融化，噴出瓦斯，瞬間噴大火」超級驚險。有網友提醒，部分卡式爐雖設有安全裝置，但仍不能因此大意，「合格的卡式爐溫度過高會遮斷，不合格的就不知道了，還是不要在瓦斯罐上方比較安全。」

留言區有人坦言現在才知道這項風險！紛紛表示「我的天，我不曉得！謝謝你的發文」、「以前這樣用」也沒出事，直到看到討論才第一次注意到。也有人提醒長輩別因為嫌麻煩而繼續使用不合適的器具，「有得選擇的話，希望令堂會考慮採用比較安全的選項」。另一人則驚呼：「天啊昨天才烤完！超危險，留友一起注意。」並有網友建議，如果烤盤尺寸不合，可以換成適用的烤盤，或乾脆改用電烤爐。

本站報導中消防局貼心叮嚀，應選購貼有標準檢驗局合格標章的瓦斯罐與爐具，使用前檢查是否鏽蝕、漏氣或有異味，並正確安裝。卡式爐不可並排使用，也不要使用超過爐架面積的鍋具、烤盤，避免瓦斯罐受熱，更不可倒放罐體或自行改裝。烤肉應選擇戶外或通風處，使用後關閉旋鈕、卸下瓦斯罐並分開存放，老舊瓦斯罐也應定期更換，平時直立放置於陰涼乾燥處。