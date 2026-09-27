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搭機坐靠窗「不敢喊借過」 女大生曝慘痛後果：一路憋出尿道炎

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒長途飛行切勿隱忍尿意，女性頻尿者可優先選擇走道座位並多補充水分以維護泌尿健康。圖／Ingimage
專家提醒長途飛行切勿隱忍尿意，女性頻尿者可優先選擇走道座位並多補充水分以維護泌尿健康。圖／Ingimage

出國搭乘長途客機，不少旅客偏好挑選不易受走道碰撞的「靠窗座位」。不過，有女大生發文分享慘痛教訓，透露自己身為內向的「I 人」（MBTI 性格測驗中偏內傾型），搭乘長途航班時因喜愛窗景而劃位靠窗，飛行途中明明滿腹尿意，卻因「不敢開口請隔壁乘客起身借過」，一路苦苦憋尿，抵達目的地後不幸罹患尿道炎。

這名女大生在Dcard發文自嘲「我就是個小笨蛋」，表示自己明明屬於頻尿體質，但每次搭長途飛機依然喜歡選擇靠窗座位。未料飛行過程中，每當想去洗手間，一看到身旁熟睡或正戴著耳機的鄰座乘客，內向性格便發作，產生極大的社交焦慮與心理障礙，遲遲不敢開口請求借過。

在數小時的高空航程中，原PO硬生生忍住強烈尿意，結果下機後隨即感到私密處劇烈不適，就醫檢查確認引發尿道發炎，讓她不得不開始積極攝取蔓越莓與益生菌調理身體。她以自身慘痛經驗，沉痛呼籲廣大女性「千萬不能憋尿」，同時也建議擔心離開座位行李被翻動的旅客，可將隨身包包放置在走道斜對面或隔壁上方的行李架，讓視線隨時能照看。

貼文一出，不少同為 I 人的網友直呼「這完全就是我的翻版，長途飛完直接中鏢」、「每次要開口請隔壁借過，內心都要天人交戰半小時」、「只要對方在睡覺，真的完全不敢叫醒人家」。許多常飛長途的資深旅客建議，若是頻尿體質或性格害羞者，長程航班務必果斷劃位「走道席」，唯有短程航線才適合選靠窗，「走道位想去洗手間隨時能站起來，完全不必看別人臉色」。

也有網友給予心理建設，強調機艙本就是共享空間，起身如廁是基本的生理需求，只要態度客氣禮貌地說聲借過，正常乘客絕不會介意，根本無須在座位上強忍。甚至有網友分享國外長途自駕的極端經驗，建議原PO「如果真的社恐到極致，乾脆穿成人紙尿褲上機，以備不時之需」。

內向 Dcard 體質 搭飛機 飛機 廁所

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