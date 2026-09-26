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出國旅遊「預算2萬」能去哪？網齊推2地：好玩又便宜

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出國旅遊「預算2萬」能去哪？網齊推2地：好玩又便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期想換個地方走走，好奇詢問「2萬元可以窮遊哪個國家？」。示意圖／AI生成
一名網友分享，近期想換個地方走走，好奇詢問「2萬元可以窮遊哪個國家？」。示意圖／AI生成

出國旅遊不一定得準備高額預算，一名網友分享，近期想換個地方走走，好奇詢問「2萬元可以窮遊哪個國家？」，這趟旅程沒有特別的購物或美食需求，單純想找個地方待幾天、放鬆走走，因此希望在有限預算內找到適合的海外目的地。貼文曝光後引起討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，「2萬內窮遊可以推薦我一個國家嗎？」，指出最近只是想換個地方待著走走而已，沒有食慾也沒有物慾，希望機票、住宿及日常花費都控制在2萬內，好奇能夠去那裡旅遊？

貼文一出後，不少網友都推薦越南，紛紛表示「越南芽莊去過一次你真的一直想再去」、「11刷越南，必須是越南」、「越南河內！兩萬可以富遊了，吃好睡好五天四夜$15000左右」、「推胡志明！機票、住宿都便宜」、「越南或馬來西亞」、「首選越南峴港」。

此外，也有網友推薦泰國，回應「泰國，你去到那邊你會發現那邊東西真的很便宜，台灣吃三百可能剛好飽在那邊吃兩百你就撐了」、「曼谷、香港、沖繩、首爾，這些都是機票很好找也便宜的地方」、「曼谷、華欣」、「菲律賓、泰國」。

事實上，出國除了機票之外，還必須考量住宿、飲食與景點門票等費用。本站曾報導，一名30歲還未出國過的網友發文，他近期正打算出國旅遊，但預算只有3萬元，詢問網友不踩雷、又不會迷路、東西又好吃的的地點建議。

對此，有網友指出釜山的機票最為便宜，其次是沖繩，在預算不高的情況下可以規劃釜山4天3夜的行程，並列舉出相關花費，包括機票1萬元以下、住宿3天共7千5百元、三餐共8千元、網路5百元，交通是搭計程車為主、門票則是看自己的行程規劃；總體來看花費能壓在3萬以下，但很難滿足購物需求。該網友強調，自由行的秘訣就是「豐儉由人」，要是對住宿或行程要求不高，金額甚至還能下降。

出國 機票 越南

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