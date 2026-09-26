小潘蛋糕坊排4小時才能買到！她見超商「現貨滿滿免排隊」 內行人曝差異

因中秋連續假期，新北板橋鳳凰酥名店「小潘蛋糕坊」掀起排隊熱潮，連續2天吸引超過300人排隊搶購，店外人龍甚至一路延伸到巷口，還有人足足排了4個多小時。對此，一名女網友好奇，超商貨架上同樣有小潘鳳梨酥、鳳凰酥禮盒，甚至標示「現貨、免排隊」，讓不少人好奇，既然超商就買得到，為何還要特地到本店排隊搶購？

這名女網友在社群平台「Threads」表示，上午9點經過小潘蛋糕坊時就看到大批人潮，直到中午12點再經過，隊伍依舊沒有明顯減少，後來到超商購物時，卻發現櫃檯旁擺著一盒又一盒的小潘鳳梨酥、鳳凰酥禮盒，讓她相當好奇「兩種小潘差很多嗎？」。

事實上，過去也有網友曾在Threads發問，看很多人排隊買小潘鳳梨酥，但全家明明一堆小潘禮盒，甚至貼著大大的A4紙寫「現貨，免排隊」，他笑喊「我是不是可以開代購，每盒多收50元幫忙買？」。

貼文一出後，不少網友都表示「內行人都去本店買裸裝」、「裸裝的吃起來比較香酥」、「裸裝有夠好吃，單顆包裝就比較普通」、「因為排隊是買裸裝的吧，裸裝才好吃，而且要買鳳凰酥」、「第一次吃到是裸裝，後來買超商的，口感完全不同」、「小潘搶的是裸裝的」、「自己要吃買裸裝的」、「小潘裸裝是每天現做的，口感有差，還有不見得買得到的酥皮蛋糕，真的是一絕又便宜！」。

許多人也認為鳳梨酥是台灣特色小吃，喜歡買來當伴手禮。有網友認為，小潘鳳梨酥、鳳凰酥散裝是全台最強的，也是全台灣人民的最大公約數，批評其他名店不是專賣外國觀光客，就是實際強項不在鳳梨酥。

對此，多數網友也相當認同，紛紛留言「散裝真的好吃，每次都一下子就吃光」、「超好吃一次可以吃整盒」、「南部人的最愛」、「小潘吃CP值的」、「一顆18真的沒對手」、「小聲說他們家蛋黃酥也不錯又便宜」、「油啊，但一回神就吃半盒了」。