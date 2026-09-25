LAWSON為何不來台灣？旅日達人揭關鍵：來了可能也太遲了

日本三大便利商店之一LAWSON是不少台灣旅客赴日必逛店家，近日有網友熱議「為什麼台灣沒有人想代理LAWSON？」再度掀起討論。臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」林氏璧發文指出，過去台灣其實曾因LAWSON註冊商標傳出展店消息，但最終證實只是為保護商標權；如今即使真的來台，面對高度飽和的超商市場及商品在地化問題，恐怕也不會是大家熟悉的「日本LAWSON」。

林氏璧回顧，2024年底曾發生一波「LAWSON之亂」，當時有人發現LAWSON在台灣註冊商標，一度被解讀為準備進軍台灣，但LAWSON總部後來澄清，註冊主要是為保護商標權，當時並沒有具體來台展店計畫。

事實上，LAWSON早已積極拓展海外市場。林氏璧引述官網資料指出，截至2026年2月底，日本共有14,697間店，中國達6,977間，另外泰國有227間、印尼351間、菲律賓236間，美國夏威夷也有2間。林氏璧表示，不確定過去20年間LAWSON為何始終沒有進入台灣，但如今台灣便利商店密度相當高，「現在可能也已經太遲了」。

此外，即使LAWSON真的登台，商品內容也未必能複製日本模式。林氏璧認為，海外便利商店通常會依當地市場調整供應鏈及商品，因此若進軍台灣，很可能主要販售台灣本地商品，消費者期待的炸雞、招牌自有甜點及日本限定飲料等，都不一定能完整引進。

以中國市場為例，當地LAWSON販售內容就與日本存在明顯差異，除了部分國際品牌外，不少商品皆為當地品牌，熟食選擇也有所不同。類似情況也獲曾逛過泰國、菲律賓LAWSON的網友認同，林氏璧直言，海外門市往往高度在地化，「進台灣也不會是你在日本看到的LAWSON」。

貼文曝光後，不少網友反而認為LAWSON維持現況也不錯，「進來變台味也沒什麼用」、「原汁原味很重要」、「炸雞還是留給每次去日本的記憶吧」，還有人笑稱「距離可以保持美感」，認為日本限定的購物體驗，反而成為赴日旅遊的一部分。

另有網友從市場面分析，台灣超商競爭激烈，不僅門市密度高，消費者也習慣繳費、取貨等多元服務，新品牌若要進入還得面對鮮食、物流及門市規模等挑戰。也有人點出，就算成功引進日本商品，價格若因進口成本大幅提高，恐怕又會出現「日本售價換成台幣賣」的抱怨，也因此對不少網友而言，與其期待LAWSON來台，不如把逛LAWSON繼續留作赴日旅遊時的固定行程。