沒吃卻狂讚？美食部落客Buffet整桌擺滿「拍完就走」 網狠酸：下地獄吃

隨著自媒體與短影音風潮崛起，不少部落客靠著拍攝精緻美食開箱累積高人氣。然而，近日有網友在Dcard發文爆料，自己在吃到飽餐廳用餐時，驚見鄰桌擺滿整桌奢華料理卻幾乎「一口未動」，畫面曝光後瞬間掀起熱烈討論，更引發廣大網友對美食部落客「擺拍浪費」現象的強烈撻伐。

原PO表示，7月中旬與同事前往台中知名頂級吃到飽餐廳用餐，在離場前20分鐘，注意到一桌客人桌上擺著8大盤滿滿的炸物、海鮮、甜點與水果。原PO起初以為是店家邀約的業配，特地向主管級員工確認，對方透露該桌為自行訂位。直到事後演算法推播，原PO才震驚發現該桌客人竟是知名部落客，整桌餐點估計有九成完好無損，痛批這種為了拍片衝流量而浪費食物的行為相當不可取。

貼文一出隨即引發網友群起撻伐，更有神人挖出該部落客身分，發現對方在影片中大讚「甜點與水果都在水準之上」，卻被網友狠酸：「一口都沒吃到底怎麼知道水準在哪？」許多憤怒的留言直指「浪費食物太過分」、「根本是在騙流量」，更有網友痛罵「留著下地獄吃」。也有部分民眾持不同看法，認為只要消費者有依規定買單，若店家設有浪費罰款且顧客照單全收，在商業交易上就沒有太大問題。

此文也釣出許多餐飲業員工現身說法。有飯店與餐廳從業者坦言這早已是「業界常態」，不少網紅為了拍出澎湃的視覺效果，「端出一堆好料，每盤都只吃一口」，甚至擺滿全桌後拍完就走。也有網友指出，若想辨別真實評價，可觀察創作者是否為「逐道品嚐」或找親友協助分食，若只是「純粹堆疊餐點擺拍」的類型，內容可信度通常大打折扣。

現在高級吃到飽動輒千元起跳，雖然是聚餐首選，但對許多民眾而言並非常態消費，相對而言平價吃到飽再度躍升為熱門話題。本站曾報導，不少民眾好奇平價火鍋定價如此親民到底有沒有賺頭，以主打平價火鍋的「六扇門」為例，一鍋僅需180元即可享有包含豆花、涼麵、生菜沙拉及豬油拌飯等豐富自助吧。就有內行網友解釋獲利關鍵，其實業者能維持高性價比全靠「單點食材」，透過大量採購壓低成本，加上顧客額外加點肉品與海鮮，自然能抓長補短達成雙贏。