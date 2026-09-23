快訊

iPhone舊換新多10%快換！實測iPhone 17 Pro Max賣3萬1、買18 Pro只花1萬8

川習會前美拋AI通報機制 知情人士曝：其實就是貝森特與何立峰熱線

富爸爸幫兒還500萬卡債 被稅局盯上還要再繳一筆25.6萬

聽新聞
0:00 / 0:00

不用再花錢找阿姨！國圖藏「手作神空間」 縫紉機、拷克機免費用

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享國圖位於西門町的創藝手作坊可免費借用縫紉設備。圖／擷自國家圖書館多媒體創意實驗中心官網。
網友分享國圖位於西門町的創藝手作坊可免費借用縫紉設備。圖／擷自國家圖書館多媒體創意實驗中心官網

不用買機器，也不用每次花錢找人代工！近日一名網友在Threads分享，自己因為家中沒有拷克機，意外發現位於台北西門町的國家圖書館多媒體創意實驗中心，設有手作空間，提供多種縫紉及創作設備使用，消息曝光後，引發不少網友驚呼：「這是什麼幸福的空間！」

原PO表示，原本因為家裡沒有拷克機，不想每次製作衣物都另外花錢找車縫阿姨，因此開始尋找可以租用縫紉設備的空間，沒想到意外發現國家圖書館提供手作相關設施，讓她直呼「聽起來很謎」，更笑說「這還是國家圖書館」。

根據原PO分享，該手作空間約有8台家用縫紉機、2台拷克機、1台刺繡機及2台熨斗，另外還有大桌面可以用來打版、剪布，對於有縫紉、服裝製作或手作需求的民眾相當方便。

除了手作空間外，原PO也提到，館內還設有錄音室等創作設備，「鼓勵你做音樂」，提供民眾發展不同興趣與技能使用，讓圖書館不再只是借書、閱讀的場所。

貼文曝光後，不少網友留言表示驚喜，「太瘋了，免費使用縫紉跟拷克！？」、「這是什麼幸福的空間！」、「好希望知道除了台北哪裡還有」。

還有網友分享，除了手作設備之外，該處甚至有「上萬本漫畫」，而且館內環境舒適，暑假期間就曾多次帶孩子前往。也有人注意到館內還有轉印機，可以自行印上喜歡的圖案。另有網友敲碗，希望「高雄也要有！」顯示這類結合閱讀、創作與公共設備的圖書館空間，實有不少民眾覺得相當實用。

原PO分享的手作空間位於台北市西門町Open Lab（德立莊大樓14樓），營業時間為周二至周六9時至20時、周日9時至16時，周一休館，機台使用時間則至閉館前1小時。需事前線上預約，實際使用規定及設備開放情形，建議先向館方確認。

圖書館 免費 西門町

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

隔夜菜真的會致癌？ 醫師破解迷思：何時冰才是關鍵

讀1天休學…科大生「體驗價1萬8」自嘲很盤 校方曝規定：可提供詳細計算

畢旅打羽球、搭捷運氣炸？嘉義國中生親曝原委：玩得很開心

童年偏方…被蚊子叮劃「十字」能止癢？醫師揭原理：暫時轉移

相關新聞

邊賺台灣錢邊罵「討厭台灣」！日籍網紅堀井裕再爆偷拍正妹大腿 黑歷史狂炸

日籍網紅堀井裕爆翻車！他在高雄六合夜市吐肉捲喊「討厭台灣」遭抵制，又被眼尖網民抓到拍小籠包時，鏡頭竟三度移向鄰桌女性「關鍵畫面」，黑歷史連環爆，…

不用再花錢找阿姨！國圖藏「手作神空間」 縫紉機、拷克機免費用

不用買機器，也不用每次花錢找人代工！近日一名網友在Threads分享，自己因為家中沒有拷克機，意外發現位於台北西門町的國家圖書館多媒體創意實驗中心，竟設有手作空間，提供多種縫紉及創作設備使用，消息曝光後，引發不少網友驚呼：「這是什麼幸福的空間！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。