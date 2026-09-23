不用再花錢找阿姨！國圖藏「手作神空間」 縫紉機、拷克機免費用

不用買機器，也不用每次花錢找人代工！近日一名網友在Threads分享，自己因為家中沒有拷克機，意外發現位於台北西門町的國家圖書館多媒體創意實驗中心，設有手作空間，提供多種縫紉及創作設備使用，消息曝光後，引發不少網友驚呼：「這是什麼幸福的空間！」

原PO表示，原本因為家裡沒有拷克機，不想每次製作衣物都另外花錢找車縫阿姨，因此開始尋找可以租用縫紉設備的空間，沒想到意外發現國家圖書館提供手作相關設施，讓她直呼「聽起來很謎」，更笑說「這還是國家圖書館」。

根據原PO分享，該手作空間約有8台家用縫紉機、2台拷克機、1台刺繡機及2台熨斗，另外還有大桌面可以用來打版、剪布，對於有縫紉、服裝製作或手作需求的民眾相當方便。

除了手作空間外，原PO也提到，館內還設有錄音室等創作設備，「鼓勵你做音樂」，提供民眾發展不同興趣與技能使用，讓圖書館不再只是借書、閱讀的場所。

貼文曝光後，不少網友留言表示驚喜，「太瘋了，免費使用縫紉跟拷克！？」、「這是什麼幸福的空間！」、「好希望知道除了台北哪裡還有」。

還有網友分享，除了手作設備之外，該處甚至有「上萬本漫畫」，而且館內環境舒適，暑假期間就曾多次帶孩子前往。也有人注意到館內還有轉印機，可以自行印上喜歡的圖案。另有網友敲碗，希望「高雄也要有！」顯示這類結合閱讀、創作與公共設備的圖書館空間，實有不少民眾覺得相當實用。

原PO分享的手作空間位於台北市西門町Open Lab（德立莊大樓14樓），營業時間為周二至周六9時至20時、周日9時至16時，周一休館，機台使用時間則至閉館前1小時。需事前線上預約，實際使用規定及設備開放情形，建議先向館方確認。