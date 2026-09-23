邊賺台灣錢邊罵「討厭台灣」！日籍網紅堀井裕再爆偷拍正妹大腿 黑歷史狂炸

長居台灣、在YouTube擁有14萬訂閱的日籍網紅堀井裕，近日過往爭議影片遭起底。他不只在高雄六合夜市吃一口肉捲就當街吐掉，甚至狂罵「討厭夜市、討厭台灣」，更有眼尖網友抓包，他拍攝美食時，多次將鏡頭不自然地移向現場女性，對此，堀井裕反控影片遭到惡意散播與剪輯。

吃一口當街吐掉！狂言「討厭台灣」引公憤

當時堀井裕造訪高雄六合夜市時，花費150元購買孜然口味的「五花肉泡菜捲」，沒想到才咬了幾秒立刻變臉，狠批像沒煮熟的魚板、味道太酸，隨即當場將食物吐出來，情緒失控脫口說出，「這什麼鬼，超難吃，完全吃不下去！我真的很討厭夜市，我討厭台灣！」

爭議發酵後，堀井裕已緊急刪除影片，但仍被網友備份，然而不僅台灣網友退訂其頻道，連日本網友也看不下去，紛紛留言譴責「丟盡日本人的臉」、「在日本混不下去跑去台灣謀生，居然還嘲笑台灣，真是厚顏無恥」，甚至代其向台灣人致歉。

拍小籠包卻狂拍短褲大腿 堀井裕挨轟「慣犯」

爭議延燒之際，又有網友在社群平台爆料，質疑堀井裕拍攝食記的角度極度不自然，頻繁且刻意將鏡頭對準女性店員與女客人，特別是穿著較清涼的女性。

網友指出，原先以為只是巧合，但檢視多支影片發現畫面明顯偏離主題，在某次看似拍攝小籠包的過程中，鏡頭竟三度移到隔壁桌穿熱褲的正妹大腿上，前往買蔥油餅時，也突兀地將特寫鎖定在年輕女店員身上，且均未依日本的拍攝慣例將路人打上馬賽克。網友表示，「相機明顯亂偏，根本是藉食物名義偷拍」、「太噁了，在自己國家不敢，來台灣就亂來」。

黑歷史連環爆！街頭募款、嗆退費被翻出

堀井裕過去的爭議言行還包括他曾造訪高雄知名連鎖鮪魚專賣店時，因餐點不合胃口而對著店員大罵要求退錢，還曾被起底早期以籌措旅費為由，在西門町、士林、中山地下街等地躲避保全、違法進行街頭表演募款，甚至向日本觀眾宣稱「台灣人很善良、錢真好賺，一周能輕鬆賺進3萬元」，邊賺台灣錢邊貶損台灣的舉動令外界強烈不滿。

本人喊冤「遭惡意剪輯」伴手禮門市現況曝光

根據民視新聞網報導，堀井裕強調自己對食物的好壞都是誠實表達，至於討厭台灣的發言，他澄清自己說的是不喜歡夜市，並指控影片遭到惡意截取。目前他在台北迪化街經營伴手禮店，公司名稱為「台灣是奇蹟之國有限公司」，堀井裕於IG限動貼出廚師道歉插圖，並寫上「Sorry...」，另個限動則是，「今天也售罄了，非常感謝今天這麼多顧客光臨」。

堀井裕於IG限動貼出廚師道歉插圖，並寫上「Sorry...」。圖擷自IG