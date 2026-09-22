婚後改當OL…她曾拍AV想租房遭歧視 苦嘆：早知道去做詐騙

有「老濕姬」之稱的米砂，曾當過AV監製，不過在2022年結婚後，隔年就宣告不做YouTuber改當一般上班族。近日米砂在Threads發文大吐苦水，她提到幫公司租辦公室時，房東僅因她先前曾經營AV相關的影片內容不願租賃，讓她感嘆即使僅是AV監製沒有親自下海，比身背刑案案底還讓人難受，「早知道去做詐騙了，至少租的到辦公室」。

米砂曾因作風大膽、不避談性愛等成人話題，以「老濕姬」活躍於YouTuber圈，過去更曾爆出為了孫安佐墮胎、轉行當AV監製，腥羶色話題不斷。不過她在2022年結婚後，隔年就宣告不當網紅了，正式成為普通上班族。

不過這段過去即使米砂「金盆洗手」也難以切割，近日她在Threads發文大吐苦水遭到歧視，米砂提到之前不論是幫公司租辦公室，或是租借舉辦活動的場地，房東皆以自己曾做過AV相關產業為由拒絕。

種種偏見讓米砂感嘆，即使僅是AV監製並沒有親自下海拍片，比身背刑案案底還讓人難受。此時米砂話鋒一轉，諷刺社會大眾一聽到AV，馬上直覺聯想「是個會在公共場合打炮的人」，即使上述事情已有段時間，仍讓米砂覺得十分荒謬。

貼文曝光後，許多網友留言替米砂抱不平，「這世界真的是莫名其妙的荒謬」、「以前台灣人對AV還沒那麼開放，現在應該可以租到了」、「希望妳的生活一切順利」；此外，米砂也在回文直呼「早知道去做詐騙了，至少租的到辦公室」。