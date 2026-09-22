越南八大妹陪玩3天、哭著送機讓他徹底暈船 一票老司機喊：常見手法

一名男網友近日在Dcard發文表示，日前到越南旅遊時，在KTV認識一名30多歲女子，兩人之後又連續出遊3天。原PO形容對方打扮樸素、生活節儉，個性也相當溫柔，讓他逐漸產生好感。

女子自稱是單親媽媽，因父母欠債才剛到KTV工作1個月，白天還會到麵包店打工賺錢養家。出遊期間，她不僅會關心原PO，還拒絕他送禮，甚至連旅館沒喝完的煉乳都捨不得丟，讓原PO覺得她不像一般想像中的八大女子。

到了旅程最後一天，女子不斷追問原PO何時還會再去越南，還堅持到機場送行，離別時更流下眼淚。原PO坦言，自己原本只是出國玩，沒想到最後卻「暈船」，忍不住懷疑：「這一切是真實的，還是很高明的駕馭男人術？」

貼文曝光後，不少網友卻直呼似曾相識，「這個手法聽過兩三次」、「每個八大的故事都一模一樣」，勸他不要再投入太多感情與金錢。

也有人指出，即使女子所說的單親、父母欠債都是真的，未來仍可能面臨龐大的經濟壓力，「三重buff（疊加效果）下來，你錢包頂得住嗎？」

另有網友分享，曾聽長期往返越南經商的朋友提過，有女子上午才哭著送台灣客人到機場，下午就接待下一組客人，因此勸原PO，「留個浪漫回憶就好」。

不過，也有人認為，確實有不少當地女子是因經濟壓力才進入八大行業，不能直接認定都是騙局，只是若雙方沒有結婚或共同生活的打算，最好仍保持距離。