國旅住1晚6千「冰箱只微涼」！櫃檯曝原因 Cheap川普梗吐槽：偷走冷藏

台灣旅宿業近年力推減塑、節能，不過「環保」是否也成了縮減服務的萬用理由？一名女子近日分享國旅住宿經驗，先是在親子飯店遇到瓶裝水喝完不再補充，之後入住一晚要價6000多元的4星級文創設計旅店，又發現房內冰箱只有「微涼」效果，詢問櫃檯後得到「因為使用的是環保冰箱」的答覆，讓她忍不住質疑「是因為環保，所以冰箱不用冰嗎？」

原PO近日在Threads發文表示，自己最近開始對「環保」兩個字產生問號。她前一天入住一間親子飯店，房內原本提供2瓶瓶裝水，喝完後想再索取，卻被告知因為是「環保旅店」，不會再提供瓶裝水，需要自行前往飲水機裝水。對此她表示，減少瓶裝水使用的做法尚可理解，但飯店內飲水機數量卻不多，實際使用上並不方便。

隔天原PO入住另一家4星級文創設計旅店，一晚房價6000多元，房內同樣提供瓶裝水，需要時也能再請飯店補充。不過，由於她帶了一個需要冷藏的蛋糕，放進房內冰箱一段時間後，卻發現冰箱「只有微涼」。她致電櫃檯詢問，得到的回答是「因為我們使用的是環保冰箱，所以只有微涼的功能」，不免相當錯愕，直言自己第一次聽到「環保冰箱」這個名詞，也忍不住反問「是因為環保，所以冰箱不用冰嗎？」

原PO強調，自己並非反對環保，也支持減塑、節能及重複利用，但若房內設備無法達到一般冷藏食品所需的溫度，飯店至少應在入住時主動告知，或直接於冰箱上標示「僅供飲品保冷，不適合存放需冷藏食品」。她也擔心，如果自己當時沒有特別摸冰箱確認溫度，蛋糕就這樣放到隔天，一旦因此變質，責任該如何釐清？

原PO感嘆，近年台灣國旅似乎愈來愈容易把「環保」當成萬用名詞，「不再提供水——環保旅店；冰箱不冰——環保冰箱」，但住宿價格並沒有因此降低。她認為，真正的環保應該是「用更好的方式減少浪費」，而不是把原本應有的設備或服務縮減後，再冠上環保之名，然而價格卻「一樣沒少」，「然後再問大家為什麼寧願出國」。

貼文曝光後，不少網友深感共鳴，「因為環保而『不主動提供』備品我可以接受，但主動索取後還要收費，超級匪夷所思」、「燈很昏暗叫『環保電燈』、床墊難睡叫『環保床墊』，什麼東西變爛加個『環保』就解釋通了」、「改天有環保冷氣（微涼）也不意外」。

不過有網友解釋，房內冰箱冷度不足未必與環保有關，而是考量夜間靜音。一般冰箱若配備壓縮機，冷藏效果較佳，但運轉聲可能影響住客睡眠；若採無壓縮機設計，雖較安靜，冷藏效果也會相對有限。

這起事件也引發百萬網紅Cheap以「川普會怎麼說」為題，指出川普在去（2025）年2月宣布廢除美國前總統拜登的限塑政策，不再提供紙吸管，恢復使用塑膠吸管。Cheap模仿川普口吻，吐槽飯店「拿走牙刷、瓶裝水，現在連冰箱冷藏功能都偷走了」，但房價卻絲毫沒有打折，還戲稱這是一筆「非常糟糕的交易」，最後更幽默改編「讓美國再次偉大」口號，直呼「我們要讓冰箱再次冰起來」。