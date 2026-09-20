好心招待友人「遊歐洲12天住宿全免費」 回台遭公開狂酸讓她心寒斷交

出國旅遊被不少人視為友情試金石，一名女網友近日在Dcard分享，原本計畫與好友前往法國、西班牙自由行12天，對方臨時取消後，一名較年長的朋友得知消息，因預算有限又想同行，原PO最後決定免費提供12天飯店住宿及早餐，沒想到旅程中雙方摩擦不斷，回台後更徹底鬧翻，讓她感嘆「上天幫我清掉不適合的朋友」。

原PO表示，她原先擔心獨自前往歐洲會遇到危險，加上對方頻頻表達同行意願，才答應結伴並負擔住宿。沒想到抵達後，兩人在生活及旅遊習慣上出現巨大落差，包括睡眠互相干擾、行走速度不同，以及對方不熟悉Google Maps，景點帶路、搭乘地鐵與時間掌控幾乎都由她負責。期間對方身體不適，無法參加已付費的聖米歇爾山行程，也埋怨原PO安排日期不當。

原PO更稱，旅途中友人多次在意兩人受到的待遇差異，包括攝影師拍攝巴黎鐵塔的比例、司機是否主動搬行李，以及店員提供的折扣等。當友人詢問住宿究竟省下多少錢，得知飯店費用約3萬多元後，卻認為自己仍為這趟旅行支出近2萬元，抱怨「原來根本沒省到」，讓原PO相當錯愕，但當下仍選擇忍耐，甚至另外請對方品嘗當地料理。

真正讓兩人友情破裂的導火線則發生在回台後。原PO表示，友人公開發文反駁，認為自己若非受到「免費住宿」吸引，根本不會參加原先沒興趣的行程，並強調旅程本來就是「互相扶持」、「互惠行程」，自己同樣支付車票等費用，並不虧欠原PO。從原PO附上的對話截圖中，也可見對方認為部分行程並非自己想去，只是陪同參加，「我陪妳自掏腰包參觀很多都是我沒興趣的行程」、「我已經很配合了」。

原PO看到相關發文後決定封鎖對方，卻發現對方此後持續在社群平台發文批評她，甚至針對性傾向、個性等提出各種說法。她回想，過去不僅曾替對方介紹工作、協助爭取加薪，也把自己的朋友圈介紹給對方，如今則認為自己可能付出太多，決定不再糾結對方是否接受自己的善意。

事件曝光後，多數留言力挺原PO，認為免費提供12天住宿已經相當大方，「妳已經幫她省住宿、忍受旅行的種種不適，還要配合她改行程」、「講白點對方也貪小便宜，這種人不來往也罷」，也有人建議將相關貼文備份留存。

不過有網友持不同看法，質疑事件並非完全只有單方面問題，有人直言「感覺你們各自好像都有點狀況？」、「一個巴掌拍不響」；也有人注意到類似內容先前已曾出現，留言「我怎麼記得之前就發過了」、「感覺妳還是很在意啊，不然也不會一直重發吧」，甚至有人懷疑事件真實性，詢問「確定不是創作文？」在兩派意見交鋒下，也讓不少人感嘆，朋友是否適合一起長途旅行，除了金錢分配，生活習慣、行程期待及彼此付出的認知是否一致，同樣可能成為友情考驗。