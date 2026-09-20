快訊

冰箱食物常放到過期？收進去前多做1事 少浪費還能避免重複買

別嚇到！921國家防災日 明早9：21「全台發送地震、海嘯演練警報」

親人小貓找人摸摸！見超長美甲「嚇到緊急剎車彈開」：把爪子收起來再碰我

聽新聞
0:00 / 0:00

好心招待友人「遊歐洲12天住宿全免費」 回台遭公開狂酸讓她心寒斷交

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友免費招待友人歐洲12天住宿早餐，返台後卻遭公開批評，雙方因旅程分歧與付出認知不一鬧翻，她決定封鎖對方。旅遊示意圖。 圖／Ingimage
女網友免費招待友人歐洲12天住宿早餐，返台後卻遭公開批評，雙方因旅程分歧與付出認知不一鬧翻，她決定封鎖對方。旅遊示意圖。 圖／Ingimage

出國旅遊被不少人視為友情試金石，一名女網友近日在Dcard分享，原本計畫與好友前往法國西班牙自由行12天，對方臨時取消後，一名較年長的朋友得知消息，因預算有限又想同行，原PO最後決定免費提供12天飯店住宿及早餐，沒想到旅程中雙方摩擦不斷，回台後更徹底鬧翻，讓她感嘆「上天幫我清掉不適合的朋友」。

原PO表示，她原先擔心獨自前往歐洲會遇到危險，加上對方頻頻表達同行意願，才答應結伴並負擔住宿。沒想到抵達後，兩人在生活及旅遊習慣上出現巨大落差，包括睡眠互相干擾、行走速度不同，以及對方不熟悉Google Maps，景點帶路、搭乘地鐵與時間掌控幾乎都由她負責。期間對方身體不適，無法參加已付費的聖米歇爾山行程，也埋怨原PO安排日期不當。

原PO更稱，旅途中友人多次在意兩人受到的待遇差異，包括攝影師拍攝巴黎鐵塔的比例、司機是否主動搬行李，以及店員提供的折扣等。當友人詢問住宿究竟省下多少錢，得知飯店費用約3萬多元後，卻認為自己仍為這趟旅行支出近2萬元，抱怨「原來根本沒省到」，讓原PO相當錯愕，但當下仍選擇忍耐，甚至另外請對方品嘗當地料理。

真正讓兩人友情破裂的導火線則發生在回台後。原PO表示，友人公開發文反駁，認為自己若非受到「免費住宿」吸引，根本不會參加原先沒興趣的行程，並強調旅程本來就是「互相扶持」、「互惠行程」，自己同樣支付車票等費用，並不虧欠原PO。從原PO附上的對話截圖中，也可見對方認為部分行程並非自己想去，只是陪同參加，「我陪妳自掏腰包參觀很多都是我沒興趣的行程」、「我已經很配合了」。

原PO看到相關發文後決定封鎖對方，卻發現對方此後持續在社群平台發文批評她，甚至針對性傾向、個性等提出各種說法。她回想，過去不僅曾替對方介紹工作、協助爭取加薪，也把自己的朋友圈介紹給對方，如今則認為自己可能付出太多，決定不再糾結對方是否接受自己的善意。

事件曝光後，多數留言力挺原PO，認為免費提供12天住宿已經相當大方，「妳已經幫她省住宿、忍受旅行的種種不適，還要配合她改行程」、「講白點對方也貪小便宜，這種人不來往也罷」，也有人建議將相關貼文備份留存。

不過有網友持不同看法，質疑事件並非完全只有單方面問題，有人直言「感覺你們各自好像都有點狀況？」、「一個巴掌拍不響」；也有人注意到類似內容先前已曾出現，留言「我怎麼記得之前就發過了」、「感覺妳還是很在意啊，不然也不會一直重發吧」，甚至有人懷疑事件真實性，詢問「確定不是創作文？」在兩派意見交鋒下，也讓不少人感嘆，朋友是否適合一起長途旅行，除了金錢分配，生活習慣、行程期待及彼此付出的認知是否一致，同樣可能成為友情考驗。

免費 住宿 斷交 歐洲 西班牙 法國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

首次出國就翻臉！女友忙當「無償代購工具人」 他崩潰：行程全毀

大學生都不國旅？實習生一句話讓她愣住 數據揭「驚人差距」

男友跟女同事私聊…一句「聊完刪掉喔」讓她警鈴大響 曖昧對話曝光

3女1男出遊只訂1間房 她拒絕「男女同床」傻眼直呼：是我太保守？

相關新聞

瑜珈老師到早餐店被認出職業 下秒遭童「靈魂拷問」意外成招生會

同樣的職業做久了，生活中似乎也很難完全擺脫工作模式。一名瑜珈老師近日在Dcard分享，自己某天早上只是到早餐店買早餐，因考量稍後還得上課，臨時放棄蛋餅、蘿蔔糕與冰奶，改點鮪魚蛋吐司配無糖豆漿，沒想到從早餐店老闆娘到一旁的小朋友，接連對她的職業產生好奇，讓一頓普通早餐意外變成「瑜珈招生說明會」，逗樂不少網友。

辦公室中秋禮盒改送這1物 網揭蛋黃酥、月餅致命傷

中秋節將至，過去長年霸榜的傳統月餅與蛋黃酥，似乎正悄悄讓出送禮寶座。有網友發文透露，最近拜訪合作客戶時，發現許多廠商送的中秋禮盒早已不再是傳統的蛋黃酥或廣式月餅，反而清一色換成了精緻「西式餅乾禮盒」，讓他不禁好奇詢問「難道蛋黃酥真的退燒了嗎？」貼文一出，不少上班族直呼改送餅乾才是兼顧預算與貼心的「辦公室送禮神物」。

好心招待友人「遊歐洲12天住宿全免費」 回台遭公開狂酸讓她心寒斷交

出國旅遊被不少人視為友情試金石，一名女網友近日在Dcard分享，原本計畫與好友前往法國、西班牙自由行12天，對方臨時取消後，一名較年長的朋友得知消息，因預算有限又想同行，原PO最後決定免費提供12天飯店住宿及早餐，沒想到旅程中雙方摩擦不斷，回台後更徹底鬧翻，讓她感嘆「上天幫我清掉不適合的朋友」。

百樂原子筆出國身價暴漲 英國留學生看標價嚇傻：荷包失血

在台灣隨處可見的平價文具，出了國竟「身價飆漲」！一名在英國倫敦留學的台灣學生發文分享，自己在當地的文具店閒晃時，意外發現台灣常見的日本品牌「百樂（PILOT）原子筆」售價竟高達5.19英鎊，換算成新台幣約要價221元，讓他忍不住直呼：「被價格嚇到。」

最真的假戲！王童導演「台灣近代三部曲」之一，道盡異鄉人的無奈｜1989年《香蕉天堂》

王童導演的經典電影《香蕉天堂》於1989年上映，講述異鄉人面對生存困境的悲喜劇。由曾慶瑜主演，電影探討身分與思鄉情懷，深刻描繪了人們在動盪年代的無奈與堅毅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。