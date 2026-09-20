全台哪個城市最難住？網友激辯「這1地」慘奪冠 中永和、台南也上榜

求學、工作或成家，不少人都有在不同縣市生活的經驗，但究竟台灣哪座城市「住起來最不舒服」？一名網友以自身輾轉居住過北中南多個城市的經驗，列出心目中居住環境最差的城市，其中，素有「雨都」之稱的基隆以壓倒性票數奪下最多網友心中的地雷榜首，而新北的中永和、六都中的台南與桃園也紛紛被點名，各自因為氣候、動線或生活步調引發激辯。

該名網友在PTT發文指出，自己因求學、工作與家庭因素住過不少縣市，若要認真排論居住感受，心目中最不理想的第一名是基隆，認為「真的又擠又爛、停車位少且天氣極差」；第二名則是新北中永和，直指道路狹窄彎曲，巷弄多到車子難以會車。

貼文曝光後，許多網友直言「 基隆冬天根本沒幾天出太陽，長住真的會憂鬱」、「一出門就是濕冷黏膩，衣服永遠曬不乾」、「各種發黑水痕的外牆與鐵皮屋頂，讓人一秒都不想多待」。

不少開車族更痛批基隆的交通規劃堪稱噩夢，「市區道路狹窄又多單行道，宛如單行道魔法陣」、「平地腹地少，停車位一位難求，觀光客一湧入整個市區直接癱瘓」。內行網友以房地產角度分析，基隆明明緊鄰台北市，但房價漲幅連新北外圍第一圈的新板、三蘆，甚至第二、第三圈的林口、青埔都比不上，「市場價格早就給出了最客觀的答案」。

除了基隆以壓倒性聲量居冠外，許多租屋族對中永和的巷弄規劃頗有微詞，直呼「開車進去根本像在闖迷宮，會車心驚膽戰」；但也有在地居民反駁，中永和雖然巷弄密集，但機車穿梭極為便利，生活機能與採買成熟度依然無可挑剔。

此外，六都之中的台南意外迎來大量負評，不少外地騎士與用路人直批「市區圓環多、違停嚴重，根本是行人地獄第十八層」、「明明是古都慢活，但一上路車流與號誌動線讓人煩躁無比」。

也有部分網友認為，台北雖然捷運發達、生活便利，但房價物價高不可攀，龐大的生活成本與壓迫感，反而讓人失去生活品質。