自助餐夾4素菜「沒有肉」竟要85元！全網看傻：寧願吃7-11

自助餐因為能自由挑選菜色，成為不少外食族解決一餐的選擇，不過各家店的計價方式不盡相同，也常讓消費者摸不著頭緒。一名網友分享，近期在高雄小港一家自助餐夾了4樣蔬菜配白飯，沒有選擇任何肉類主菜，結帳時卻被收取85元，讓直呼「會不會太扯了」。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」分享一張照片，只見便當內裝有高麗菜、海帶、豆芽菜、油菜，再搭配白飯，整份餐點看不到肉類主菜，最後價格竟要價85元，讓他不解詢問「便當這樣一個85元？會不會太扯了？請問大家可以接受嗎？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「我家以前開自助餐的，這種我最多算到50元，85實在太離譜」、「這應該是我看過最離譜的85元便當了」、「好扯，這種在台南這邊最多50元」、「太瞎了吧，菜比肉貴也不是這種貴法」、「最近青菜很貴，但也沒貴到這麼誇張」、「這是什麼墾丁便當店嗎」、「專賣盤子的」。

此外，也有網友回應「看起來跟廚餘沒兩樣」、「難得看到讓肉燥飯都顯得很高級的便當」、「氣笑了，至少淋個滷肉汁吧，這配色也太單調」、「先不說價格，光看起來就不好吃啊」、「這根本不叫便當吧」、「我寧願加4元去小7吃都比較好」。

事實上，物價飛漲的時代，連中南部鄉鎮的便當價格也越來越貴。本站曾報導，一名網友抱怨，在屏東縣里港鄉買一個便當，內容物包含三個肉類，其中一個是大的炸雞腿，再加上兩種菜和飯，結帳時竟要210元，讓他質疑「是我吃米不知道米價嗎？」，甚至還吐槽「雞腿還是臭的」。

對此，有網友緩頰，回應「嫌貴真的不要去買，做生意要人事成本、食材成本，還有分食材品質，他們的菜色真的比較好吃」；另有人比較其他地方物價與天氣因素，「里港的CP值不高，但物價真的比高雄市，屏東市貴」、「我在里港菜市場裡便當店買一個才100元，超佛心」。