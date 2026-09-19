50嵐1飲品千萬別加這配料！她打開杯子嚇傻 過來人爆共鳴：慘不忍睹

不少人喝手搖飲時，除了調整甜度、冰量，也習慣加點珍珠、椰果等配料，不過有些飲品搭配後，可能出現意料之外的變化。一名女網友分享，近期到50嵐購買多多綠並加點椰果，準備飲用時卻發現杯中出現大量白色絮狀沉澱，杯口還附著不少不明殘渣，乍看之下就像飲料發霉，嚇得她趕緊回店詢問，沒想到店員回覆後讓她相當尷尬。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，當時看到杯內異狀，一度以為飲料變質，直到店員解釋「多多綠加椰果」後會產生沉澱及絮狀物，才知道這是正常現象。她回想起來，店員其實點餐就曾提醒，只是自己誤以為對方是在說養樂多本身會沉澱，差點因此錯怪店家，了解原因後也趕緊道歉，直呼「第一次知道多多綠不能加椰果，差點當奧客，對不起」。

貼文一出後，不少網友都表示「其實搖一搖就會回去了，我也很愛加耶果」、「之前我在打工的時候有客人這樣點，我們姊姊就說這樣會有沉澱物」、「我今天也是買多多綠加椰果，以為那只是一點沉澱物，結果底下都是」、「是多多所以才會有沉澱物」、「前幾天才這樣點，也想說怎麼會那麼慘不忍睹」、「以後店員多問一句確定嗎，我會先停三秒。那通常不是客氣，是這杯飲料正在給我最後一次反悔機會」。

事實上，50嵐陪伴無數台灣人長大，但許多常客可能不知道，點餐其實能客製化調整濃度。本站曾報導，一名網友分享，到門市購買手搖飲時，可主動向店員要求微調基底茶或乳品比例，像是「茶加厚」或「奶加厚」，整杯飲品的厚實度大幅躍進，能享受更醇厚的風味。

對此，立刻在手搖界掀起熱烈迴響，不少常客紛紛留言驚嘆：「以前只知道純茶可以加厚，完全不曉得奶味也能調整」、「重焙烏龍拿鐵加厚，真的直接提升到全新境界」、「喝了18年居然第一次聽說，這周一定要試試看」。