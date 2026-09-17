市府站驚傳計程車司機與女子爆肢體衝突 目擊影片瘋傳：司機受傷

台北捷運市府站附近今（17）日驚傳街頭衝突！一名網友在Threads發文表示，自己經過市府站時，目擊一名計程車司機與一名女子發生肢體衝突，雙方一度直接打了起來，原PO並稱對方疑似為中國籍女子，直呼「太可怕了」，同時上傳現場影片，引發網友關注。

畫面中，只見計程車司機下車與三名女子起爭執，隨後一名女子明顯與司機肢體衝突，另兩名女子則是上前一度抓住司機手臂，司機還因扭打讓眼鏡掉落地上，隨後撿起後怒喊：「妳們三人打我一個」、「我要打手機，我要報警」，而三名女子也不遑多讓，在旁喝嗆：「好啊！要告來告啊！」、「大陸人怎麼了？」

貼文曝光後，不到數小時便吸引其他社群帳號轉發討論，目前貼文僅有目擊者說法及現場影像，雙方究竟因何發生衝突、衝突過程及是否有人受傷，均尚待進一步釐清，原PO也在留言區補充說道，已將目擊影片提供給到場的警察處理。

該起事件曝光後，網友關心計程車司機傷勢，詢問：「司機手臂似乎有流血？ 」原PO則表示：「計程車司機受傷 」，有人關心司機是否提告，也有人將事件延伸至兩岸及外來人口議題，甚至出現帶有敵意的留言。