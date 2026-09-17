待轉區滿了停不進去被開單 員警一句話讓網友氣炸

之前《聯合新聞網》報導有網友指機車停在待轉區，若壓到斑馬線，就可能會吞1800元罰單。有其他網友也表示家人騎車要待轉時，發現待轉區都停滿了，只能停在格子外，也因此被開罰單，詢問員警遇到待轉格都滿了該怎麼辦，沒想到對方的回覆讓她非常傻眼。

有一名女網友在Threads發文表示，家人騎車要待轉，卻發現路口的待轉區格子太小也停滿了車，無奈之下只能停在格子外，沒想到卻因此被員警開單。她說家人向員警解釋待轉區滿了停不進去，沒想到對方卻說「滿了！你就是只能繼續往前騎，到下個路口再待轉！」讓原PO聽了很傻眼，「我就問如果整條都是滿的，是要我騎多遠才行，確定這個答案是符合現實的？」

貼文中員警說詞引起眾人抨擊，「請支持廢除強制兩段式左轉」、「我很常停在格子外欸，這不合理吧？上下班車那麼多」、「如果真的要這樣，民權大橋內湖往台北方向每天有開不完的罰單欸」、「講這種幹話最厲害，有些待轉格連一輛機車都停不下，這是畫心酸的喔」、「每個路口都滿，不就從台北騎到高雄」、「莫名被迫環島」。

機車兩段式左轉的議題爭論許久，之前LINE TODAY曾舉辦「機車兩段式左轉應如何調整」網路投票，結果顯示，56.87%受訪者支持因應不同路口條件，有條件開放機車直接左轉；25.71%認為應維持現行兩段式左轉制度；僅17.43%支持全面取消強制兩段式左轉。

交通部路政及道安司長吳東凌表示，許多機車騎士面對高密度車流或高速對向來車時，直接左轉容易承受較大壓力，尤其機車若在左轉過程中遭對向車輛撞擊，往往會造成嚴重傷害。學界也認為，兩段式左轉不應單純以存廢角度看待，而應從整體道路環境與交通安全進行檢討。