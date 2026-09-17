知名牛排餐點「像吃剩的」！消費者曝超差體驗 店家道歉：不會迴避問題

一名網友昨(16)日上網發文抱怨，本月剛開幕的連鎖牛排館「貴族世家」花蓮分店用餐體驗不佳，餐點份量讓她忍不住吐槽「還以為是人家吃剩下的」，認為整體看起來相當沒有誠意，貼文曝光後引起不少網友留言。

從原PO曝光的畫面顯示，除原有肉品外，其他附餐中的麵條、三色豆及玉米筍，份量上似乎稍嫌不足，也因擺盤十分散亂，讓原PO頗有微詞。

原PO隨後又於留言區表示，店內的生菜沙拉內容相當簡單，「只有玉米、小黃瓜、苜蓿芽，完全沒有其他菜類」；炸物則被形容為「不太好吃」，很快就被拿完，其中雞塊「超薄根本雞肉片」，顯見對餐點品質相當傻眼。

不只餐點，原PO也指出，自助吧提供顧客自行煮麵及蔬菜的區域，當時「四個煮鍋水都煮到變色」，用餐期間甚至看到蒼蠅飛來飛去。由於自助吧採開放式設計，她也擔心蒼蠅可能會停留在食物上。

原PO原本想透過飲料機的蘋果汁「平復一下心情」，沒想到喝了之後卻發現「裡面是自來水」，而店內一個看起來像豆腐鴨血的鍋物區，當時已經只剩下湯；廁所衛生紙更是兩間都沒有，原PO甚至跑到吧台尋找餐巾紙應急，卻發現「一張也沒有」。

原PO不得已只好向正在洗手的女客人借衛生紙，對方還告訴她，「一個小時前就提醒要補衛生紙了」，讓她直呼整體用餐體驗「超差」，並在留言區自嘲：「吃到盜版的啦！」

留言區有網友表示「看來不是個案」，也有人認為，如果餐點沒有足夠內容，「很有施捨感」，並指出店家若餐點準備不足，就不應該接待消費者。

店家致歉：增設10台捕蠅燈、提早打烊改善

對此，店家在Threads留言回應，表示已看到消費者反映的問題，也相當重視，並針對相關情況逐一說明及改善。

對於原PO提到用餐時看到蒼蠅在店內飛行，店家表示，開幕前及事發前一天都已安排專業消毒公司進行消毒，店內也設置捕蠅設備，不過近期來客數及人員進出較為頻繁，現場防治確實仍有需要加強之處。店家表示，已再次請消毒公司加強處理，並決定提早打烊，同時增設10台捕蠅燈，希望盡快改善現場環境。

至於原PO提到麵量太少、希望能自行選擇麵量一事，店家說明，目前店內其實有提供免費續麵，原本帶位時會由員工主動向顧客說明，但此次顯然沒有確實傳達，因此將再次加強員工教育訓練及現場說明。

而自助吧餐點補充不及、部分餐點剩下不多等問題，店家表示，平時都有持續巡視、補充及更換，但從原PO實際用餐感受來看，在補餐速度、餐點品質及現場巡檢方面仍有改善空間，將立即檢討。

店家最後強調，開幕初期確實還有許多不足，但不會迴避消費者提出的問題，將逐項進行改善，並再次為此次不愉快的用餐體驗致歉。

對此，原PO也回應感謝店家說明，並表示「服務員的服務態度都很好」，認為可能是現場真的太忙，才忘記提醒可以免費加麵，也建議店家可以考慮在桌上設置立牌，讓消費者更清楚知道可免費續麵。