港男北捷內喝飲料被勸阻 女友嗆「只喝1口」還比中指惹眾怒

台北捷運大安站今（15）日下午傳出外籍遊客與保全人員爭執事件，一對疑似香港籍男女在站內飲用飲料，遭保全人員上前勸阻，並提醒若屢勸不改可能遭罰1500元。沒想到女方不滿男方被指控「屢勸不改」，當場與保全爭辯，男方也質疑遭到冤枉，雙方一度僵持不下。最後捷運人員出面緩頰，雙方準備搭車離去時，女方竟轉身對保全比中指，還以粵語回嗆，過程全被目擊者拍下並PO網，引發網友熱議。

目擊者在Threads分享影片表示，當時一名男子在大安站月台內喝飲料，被保全人員發現後上前勸導，提醒捷運站內禁止飲食，若屢勸不改可能開罰1500元。沒想到同行女子對此相當不滿，不斷強調男方「只喝了一口」，質疑保全為何說他「屢勸不改」，認為這樣是在冤枉他們。

從影片中可見，女子多次追問「他有喝很多次嗎？」並質疑男方是否真的需要受罰，男方也加入爭辯，表示自己並非屢勸不聽，更質疑保全是「想罰我們才這樣說」。保全則解釋，自己是在提醒兩人不要再飲用，雙方因此陷入一番爭論。

最後捷運站人員出面緩頰，表示既然已經向兩人說明站內禁止飲食規定，後續也會再與保全溝通，雙方才逐漸平息並準備搭車。不料女子在進入車廂前突然轉身，以粵語回嗆保全，隨後更比出中指後離去，讓現場人員相當錯愕。

影片曝光後，引發網友一面倒討論，不少人認為既然違反規定就應遵守，「喝一次跟喝很多次不就都是喝了，就違規啊」、「真的很想知道捷運站有沒有在落實開罰的部分，還是永遠都只有勸導？」、「遵守法律到底有多難？旅遊之前不先看一下相關法規嗎？」、「我真的受不了北捷就只知道勸導不開罰，勸導有用的話就不會有人一再犯規」、「北捷人員不應該站在犯錯者那邊說：『我會跟他（保全）說』，搞得好像保全錯了一樣」。

依《大眾捷運法》第50條第1項第9款規定，在大眾捷運系統公告的禁止飲食區內飲食、嚼食口香糖或檳榔等，可處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰；若因疾病、身體不適等特殊情況，需要喝水、吃糖或服藥，則可洽服務人員協助。