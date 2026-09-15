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看到出戲？AI成人片「誇張比例＋詭異互動」引議 老司機讚1事

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著AI技術快速發展，生成式影片日益普及，近來就連成人影片也出現不少AI生成內容，不過畫面品質卻引發網友熱議。圖／AI生成
隨著AI技術快速發展，生成式影片日益普及，近來就連成人影片也出現不少AI生成內容，不過畫面品質卻引發網友熱議。圖／AI生成

隨著AI技術快速發展，生成式影片日益普及，近來就連成人影片也出現不少AI生成內容，不過畫面品質卻引發網友熱議。有網友發文指出，AI生成影片中的人物身材比例及私密部位看起來相當不自然，角色互動與表情也顯得生硬，直呼「真的很難看」。貼文曝光後，也有網友認為，雖然畫面看起來很假，但「劇情還不錯」。

一名網友近日在PTT發文分享觀察，指出近期看到不少AI生成的成人影片，最明顯的問題就是人物身材比例經常過度誇張，例如女性胸部比例明顯不自然，男性身體部位也可能出現奇怪的形狀或長度。原PO表示，這類影片乍看之下，人物皮膚、五官及場景細節都相當精緻，但仔細觀察動作後，仍容易發現許多不自然之處，反而讓人產生強烈的違和感。

此外，原PO認為，AI生成成人影片中的男女互動也顯得相當不自然，人物在進行親密互動時，時常搭配不合時宜的笑容或持續說話，讓整體情境看起來格外突兀，甚至忍不住直呼「真的很難看！」

貼文曝光後，引發不少網友討論，有人認為AI生成影片雖然單一片段的完成度不低，但整體連貫性仍有不足，「片段都很頂，但是沒有轉場，連續性帶入感不夠，可是真去看了一個30分鐘的，又覺得假的不行」，也有人分享觀看感受，「我本來一分鐘都快射了，結果突然沒了，又換主角重新開始」、「應該是都餵一堆歐美人的片給AI吧」。不過，也有人持不同看法，「其實覺得還不錯，尤其是喜歡有劇情的人」、「這是為了看各種獵奇劇情用的」。

不過，也有網友認為AI生成技術仍處於發展階段，不宜過早下定論，「才剛起步，不要苛求太多」，也有人看好未來的技術進步，認為「現在還不太行，過個3年5年後應該就很猛了」、「未來會越來越好，以後真人男、女優都要失業了」、「之後你就知道了，一定細緻到不行，跟真的一樣」。

PTT 影片 AI 人物特寫 追劇

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