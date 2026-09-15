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手搖飲「微冰」竟是7分冰 店員1句讓他傻眼：合理嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期買手搖飲時，向店員表示要點「無糖少冰」，沒想到店家所稱的冰量與一般大眾認知完全不同。示意圖／AI生成
一名網友分享，近期買手搖飲時，向店員表示要點「無糖少冰」，沒想到店家所稱的冰量與一般大眾認知完全不同。示意圖／AI生成

一名網友分享，近期買手搖飲時，向店員表示要點「無糖少冰」，沒想到對方卻回覆「我們的少冰是微冰喔」，讓他一時搞不懂，進一步詢問才發現，店家所稱的「微冰」竟然是7分冰，與一般認知中的冰量完全不同，也讓他忍不住傻眼，直呼這樣的定義實在令人困惑。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期到飲料店購買一杯紅茶無糖少冰，店員解釋店內的少冰等同微冰，而微冰則是7分冰。從他附上的店家冰量表可見，冰量依序分為「正常、微冰、去冰、完全去冰」，其中微冰約為7分冰、去冰約3分冰，只有完全去冰才是不添加冰塊。對於店家與一般用語不同的冰量設定，他也忍不住吐槽「已經開始期待有天能聽到珍珠=仙草，這樣邏輯爆炸的話了」。

貼文一出後，不少網友都表示「我上次點微冰真的超過一半都是冰塊，只能怪自己沒仔細看菜單」、「7分冰是在『微』什麼東西」、「台灣手搖最難理解就是去冰跟完全去冰，這根本不合理…」、「去冰會有小碎冰喔」、「之前也有遇過不少間微冰是少冰的」、「到底誰發明去冰跟完全去冰的？難道無糖也有完全無糖嗎」、「不懂故意要跟別人不一樣幹嘛，徒增點餐顧客困擾」。

事實上，就連手搖飲的甜度，也和大眾認知有所差異。本站曾報導，一名網友分享，自己是手搖飲店員，許多人以為「1分糖」代表幾乎不加糖，但實際上部分店家的做法並非如此，1分糖仍可能達到接近全糖的三分之一以上，與一般想像有明顯差距。而「半糖」在實務上也不一定等於全糖的一半，反而可能接近75%的甜度；相較之下，「微糖」有時反而更接近一般人認知中的半糖程度。

對此，不少網友都表示「現在很多無糖還是很甜，我不知道這樣無糖的定義到底是什麼」、「用機器按出糖漿的應該比較準，用湯匙舀糖漿，感覺就是大約而已」、「很討厭點微糖，結果一喝根本是半糖的店，我都會倒掉，根本糖漿做的」、「等你做過不同品牌的飲料店，每間的糖量都是不同的」、「每間店不一樣吧？有的一分糖真的很甜，有的一分很剛好啊」、「身為前飲料店員，這件事並不一定」。

手搖飲 店員 紅茶 飲料

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