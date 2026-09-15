快訊

熱話題／死刑爭議再起！繼歐陽榕後又一死囚林旺仁病逝 全台死囚還有34人

救了整棟的人自己卻不治…管理員衝火場滅火倒下 住戶不捨募款

10月電價漲不漲？工業、AIDC用電傳先調整 審議會周五揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

旭集最強餐點不是生魚片！她曝1飲品封神 全網爆共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
各式的生魚片、壽司，一直是旭集的人氣品項。聯合報系資料照
各式的生魚片、壽司，一直是旭集的人氣品項。聯合報系資料照

吃到飽餐廳裡的生魚片、握壽司、牛排等高單價料理，往往是饕客進場後優先鎖定的品項，不過，一名女網友分享，自己到旭集用餐，最讓她回味無窮的餐點，並非高檔料理，而是一杯鮮奶茶和幾款餅乾，甚至還特地上網詢問旭集使用的紅茶包及餅乾品牌。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期在旭集用餐時，意外被一杯鮮奶茶擄獲，濃郁茶香搭配奶味相當順口，讓她喝完後一直念念不忘，甚至連旁邊的的皇家伯爵茶酥餅也相當好吃，讓她好奇到底是什麼品牌？

貼文一出後，不少網友都表示「鮮奶茶超好喝」、「遇到同好了，那天我拿了5杯，它的杯子太小了啦」、「我喝10杯，這樣應該有回本300元」、「奶茶是真的超好喝，吃完印象最深的就是鮮奶茶」、「旭集鮮奶茶我也是喝了2杯」、「鮮奶茶根本隱藏版美食」、「餅乾的部分，伯爵跟巧克力餅乾都很讚」、「巧克力餅乾跟伯爵茶餅乾，真的超好吃」、「餅乾都很好吃」、「我也是為了飲料才去吃旭集的」。

事實上，許多人到吃到飽餐廳都會直奔海鮮、牛排或生魚片區，認為專攻高單價的食物才能吃回本。本站曾報導，一名網友分享，以前經過麵包區常納悶「到底是誰在吃」，但自從升格當媽媽後才恍然大悟，才發現「麵包」反而成為不可或缺的神隊友。

對此，不少家長也分享自身經驗，回應「先把歐包掃好幾個進餐盤，媽媽就可以悠哉吃很久了」、「我女兒在吃到飽，吃了6片吐司」、「有小孩後去餐廳都趕快先看菜單上有沒有麵包」、「我家有三個男生都3-7歲，帶去吃吃到飽真的很划算，先用各種熟食麵包炒飯飲料餵飽，還有各種甜點，根本無腦餵食，爸媽負責海鮮生食」。

旭集 生魚片 餅乾 牛排 紅茶 奶茶 吃到飽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

女性拜金門檻再降？鹹酥雞235元被嫌太多 友1句話她氣到自己買單

出國最怕遇到這種人！她曝旅伴1行為超掃興 怨：爽感都沒了

月餅快成時代眼淚？他收禮盒全是餅乾鳳梨酥 網揭2現實考量

日本電車內聊天超大聲！奶奶突遞糖果說1句 網全讚嘆：極致高級酸

相關新聞

真的香！前員工公開「網咖泡麵」5步驟 網笑：精華在最後一項

網咖的泡麵又香又入味，自己在家煮總是煮不出那個味道，到底藏了什麼祕訣？近日有網友在Threads發文詢問，想知道「網咖泡麵」究竟怎麼煮，沒想到引來多名曾在網咖工作的網友分享做法，只要5步驟就能獲得一碗正宗的網咖泡麵。 原PO表示，自己一直無法理解為何網咖的泡麵吃起來特別好吃，即使回家使用相同品牌、相同口味的泡麵，卻始終煮不出該有的味道。貼文曝光後，不少網友紛紛表示有同感，也有人直接分享過去在網咖廚房工作的經驗。 其中一位便以排骨雞麵為例，公開一套5步驟煮法。首先是在冷水時，就先將調味包加入鍋中；第二步則是等水煮滾後放入麵條，只煮10秒就撈出，避免麵體煮得過軟。 第三步是將火力維持在中大火，打入1顆雞蛋，不要急著攪散，煮約1分鐘讓蛋成形；接著再把剛才撈起的麵條放回鍋中，煮約20秒讓麵條吸收湯汁；最後起鍋前滴入約2滴香油，增加香氣，網咖風泡麵就完成了。 除了這套方式，也有員工分享不同做法，先將麵條放入滾水中燙約10至20秒後撈起，再利用原本的煮麵水加入調味包、油包及青菜等配料，等菜煮至半軟後再打入雞蛋，並用筷子或湯匙攪拌湯，避免雞蛋黏在鍋底，待蛋煮熟後，將整鍋湯料倒進裝有麵條的碗中

手搖飲「微冰」竟是7分冰 店員1句讓他傻眼：合理嗎？

網友點手搖飲要求無糖少冰，店員稱少冰即微冰、實為7分冰，引發冰量定義困惑；網友也指出各店甜度標準不一。

旭集最強餐點不是生魚片！她曝1飲品封神 全網爆共鳴

旭集女網友分享，鮮奶茶與皇家伯爵茶酥餅成最難忘餐點，貼文引發網友共鳴，紛紛稱讚飲品及餅乾好吃，甚至詢問品牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。