旭集最強餐點不是生魚片！她曝1飲品封神 全網爆共鳴

吃到飽餐廳裡的生魚片、握壽司、牛排等高單價料理，往往是饕客進場後優先鎖定的品項，不過，一名女網友分享，自己到旭集用餐，最讓她回味無窮的餐點，並非高檔料理，而是一杯鮮奶茶和幾款餅乾，甚至還特地上網詢問旭集使用的紅茶包及餅乾品牌。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期在旭集用餐時，意外被一杯鮮奶茶擄獲，濃郁茶香搭配奶味相當順口，讓她喝完後一直念念不忘，甚至連旁邊的的皇家伯爵茶酥餅也相當好吃，讓她好奇到底是什麼品牌？

貼文一出後，不少網友都表示「鮮奶茶超好喝」、「遇到同好了，那天我拿了5杯，它的杯子太小了啦」、「我喝10杯，這樣應該有回本300元」、「奶茶是真的超好喝，吃完印象最深的就是鮮奶茶」、「旭集鮮奶茶我也是喝了2杯」、「鮮奶茶根本隱藏版美食」、「餅乾的部分，伯爵跟巧克力餅乾都很讚」、「巧克力餅乾跟伯爵茶餅乾，真的超好吃」、「餅乾都很好吃」、「我也是為了飲料才去吃旭集的」。

事實上，許多人到吃到飽餐廳都會直奔海鮮、牛排或生魚片區，認為專攻高單價的食物才能吃回本。本站曾報導，一名網友分享，以前經過麵包區常納悶「到底是誰在吃」，但自從升格當媽媽後才恍然大悟，才發現「麵包」反而成為不可或缺的神隊友。

對此，不少家長也分享自身經驗，回應「先把歐包掃好幾個進餐盤，媽媽就可以悠哉吃很久了」、「我女兒在吃到飽，吃了6片吐司」、「有小孩後去餐廳都趕快先看菜單上有沒有麵包」、「我家有三個男生都3-7歲，帶去吃吃到飽真的很划算，先用各種熟食麵包炒飯飲料餵飽，還有各種甜點，根本無腦餵食，爸媽負責海鮮生食」。