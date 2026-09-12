台灣人說話「奇數是主流」？他曝回話潛規則 網笑：台語就不一樣了

一名網友分享，近期觀察台灣人的說話習慣，發現大家在回應「對」時，似乎特別偏好使用奇數疊字，例如「對對對」、「對對對對對」，反而比較少聽到「對對」或「對對對對」這類偶數說法，有趣觀察引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享觀察，認為台灣人講「對」時，似乎有一種不成文的節奏感，都只會講奇數次的「對」，像是「對對對」、「對對對對對」，聽起來特別自然，卻比較少講「對對」、「對對對對」的偶數次講法。

貼文一出後，不少網友都表示「奇數都會唸比較快，偶數都是慢慢唸，你們自己觀察，這樣才是正確的」、「但是如果用台語講就會是『嘿啦嘿啦』，兩次，4個音節」、「唸完了，『對對』有點裝可愛的感覺」、「雙數感覺好像什麼神奇寶貝的叫聲，對對獸喔」、「我居然跟著唸了」、「我會講『對對對』！」。

此外，也有網友回應「就跟哈一樣，哈：不好意思、哈哈：敷衍、哈哈哈：好笑、哈哈哈哈：尷尬笑、哈哈哈哈哈：真的蠻好笑的」、「最後一個對才會有點一下的力道啊！音樂感、節奏感」、「一種節奏感吧，就像『嗯嗯』看起來很敷衍，然後單字看起來又會很冷或是太簡潔，所以常常都是三個疊字」。

事實上，台灣人的講話方式真的相當特別，本站曾報導，一名網友分享，台灣人說話方式真的值得被世界語言協會研究，整理出一套台灣人評價食物的「用詞」，指出台灣人形容食物時，往往不會直接說「好吃」或「難吃」，反而會透過語氣、用詞甚至一個「欸」字來表達不同程度，從「超難吃」一路到「欸～超好吃」，總共可分成13個等級，包括「超難吃→不喜歡→還可以→不難吃→還好→還可以→沒有不好吃→不錯啊→蠻好吃的→可以→可以欸→好吃→欸～超好吃」，看似只是幾個字的差異，實際上卻代表完全不同的評價程度。

對此，吸引不少網友共鳴，加碼解釋「超難吃＝垃圾」、「不喜歡＝見仁見智，反正我不愛」、「還可以＝不需要嚴厲批評但也不值得好吃二字」、「不難吃＝可以吃，但沒必要」、「還好＝該有的味道都有，就只是果腹」、「沒有不好吃＝調味可以，中規中矩，沒東西吃的話可以吃」、「不錯啊＝有一點好吃」、「蠻好吃的＝第一口會點頭，後面不一定」、「可以＝下次可以繼續點」、「可以欸＝你吃看看，你會喜歡」、「好吃＝真正的廚藝」、「欸～超好吃＝不吃你一定會後悔！」。