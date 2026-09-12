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出國最怕遇到這種人！她曝旅伴1行為超掃興 怨：爽感都沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期和朋友到首爾玩5天，逛藥妝店、超市時，對方幾乎全程拿著手機比價，只要發現電商或代購價格比較便宜，就會勸她不要在當地購買，讓她忍不住直呼「真的超掃興！」。示意圖／AI生成
一名女網友分享，近期和朋友到首爾玩5天，逛藥妝店、超市時，對方幾乎全程拿著手機比價，只要發現電商或代購價格比較便宜，就會勸她不要在當地購買，讓她忍不住直呼「真的超掃興！」。示意圖／AI生成

出國旅遊最怕遇到消費習慣不同的旅伴。一名女網友分享，近期和朋友到首爾玩5天，逛藥妝店、超市時，對方幾乎全程拿著手機比價，只要發現電商或代購價格比較便宜，就會勸她不要在當地購買，讓她忍不住直呼「真的超掃興！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，出國玩就是要享受當地逛街、購物的氣氛，如果每買一樣東西都要先上網比價，反而會失去購物的樂趣，更何況有些商品價差可能只有幾十元，為了省下一點錢，卻讓整趟行程變得掃興，好奇詢問「跟哪種人出國最解？」。

貼文一出後，不少網友都表示「韓國已經夠便宜了，還能退稅，要這樣比價出國也太累了吧」、「我就是也喜歡實體在韓國扛回來的人，酷澎就算有，我也要在韓國買」、「有的人在台灣都很好，出國就變一個樣，真的不知道發生什麼事」、「出國就是要享受現場購物的氣氛啊，一直滑手機比價真的很煩」、「出國還要那麼省乾脆別出了，這種人不會有下次」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「我支持酷澎便宜就酷澎買欸，回去還要塞行李箱，還要提著逛街」、「我想要跟你朋友出國！不會解，我很喜歡有人幫我比價提醒我」、「好羨慕有人幫忙比價欸，真幸福都不用自己查」。

台灣人喜歡出國玩，多數人會揪伴同行，但也有人偏愛自己一個人旅遊。本站曾報導，一名網友不解獨旅究竟有什麼魅力，認為這種旅遊方式無法即時和人分享旅途中的心情，也少了可以互相照應的旅伴，總讓他覺得少了溫度與回憶。

對此，不少偏愛獨旅的過來人提出看法，指出「那表示你還沒有真正體驗過獨旅的意義」、「一個人出國旅行才是100%做自己，任何一個轉彎、停留多久都自己決定，累了就休息，餓了就吃，超自在的」、「等你遇到爛旅伴時，你就會知道獨旅多爽」、「獨旅的意義不在於和『別人』分享，而在於『和自己分享』」。

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