知名涮涮鍋吃到完整蜈蚣！店員私掏百元鈔賠償 店家致歉：全面清消

台北知名涮涮鍋某分店驚傳有消費者吃到整隻蜈蚣，在向店員反映後只得到換鍋處理；讓消費者傻眼的是，結帳時店員似乎自知理虧私下從口袋掏出一張百元鈔向他們致歉，事後店家也留言回覆此事，針對該起事件感到抱歉，也承諾將全面清消。

一名消費者在Threads上曝光此事，表示當天和友人在該分店用餐，未料僅將食材煮了兩分鐘用筷子一夾，居然是一整隻完整的蜈蚣，在友人試著翻面後，只見另一名友人大喊「恐怖耶」，隨即向店員反映此事。

未料店員只向他們說了一句「我也覺得很誇張耶」，之後更換新的一鍋，並未再做處理。爾後結帳時，店員竟從自己的口袋裡掏出一百元向他們致歉，表示廚房感到不好意思。此舉讓原po一行人更是滿頭問號。

原po質疑店家對於處理此一事件缺乏食安意識，她表示，雖然並未真的誤食蜈蚣，但基於蜈蚣可能有毒的情況下，整鍋湯底和食材其實都有被泡過，但店家從頭到尾完全沒有一句主動關心客人是否身體不適情形。

而店員結帳時的後續反映，更讓他們感到困惑，表示其實不太懂店員是什麼意思，也透露隔日一早起來真的滿滿的反胃感，也呼籲大家在外用餐時，一定要看清楚吃進肚的食材。

原po事後還在留言區更新補充道，因原本火鍋就有另外自行加價的南瓜部分，在結帳時被算成招待。

網友見文後紛紛喊道：「100塊從店員的口袋掏出來感覺在搞笑，這處理方式也太荒謬了吧」、「只拿100塊打發客人？這食安危機處理真的很誇張欸」，也有網友笑酸：「看來藥膳鍋是真材實料，連蜈蚣這一味藥材都入鍋！」還有常客表示：「上次飲料裡有蟑螂，整桌免單。還給紅包，但真的不敢光臨了，不然我很愛。」

該起事件在今（11）日稍早，涮涮鍋官方小編已在留言區回應此事，表示對於造成消費者的驚嚇和不愉快的用餐經驗深表歉意，該分店即刻進行全面清消。懇請當事消費者查看私訊，讓他們有機會說明並協助後續處理。也感謝消費者的反映，讓他們能正視、進一步改善問題。