北車商圈便當吃到小青蛙！店家辯「是木耳」 網諷：海陸大餐賺爛了

台北市中正區某知名便當店，因價格便宜、CP值高，深受附近學生和上班族的喜愛。不過近日卻被投訴，便當配菜內有「青蛙屍體」，顧客第一時間向店家反映，沒想到店家的回覆，讓該名顧客氣到Po文公審。

該名顧客在臉書社團「爆料公社」分享，自己到台北車站附近買了一盒便當，吃到一半時發現配菜下有一隻小青蛙的屍體，第一時間向店家反映，怎料對方卻回覆「是木耳」，讓他氣得發文要眾人評評理，「請大家看看這到底是什麼？」。

一名網友買便當吃，竟在配菜中發現有青蛙屍體。圖擷取自臉書社團「爆料公社」

文章曝光，網友們紛紛調侃，「好險還是整隻的」、「吃到海陸大餐，賺爛了」、「這位店員要去看眼科了」、「認證有機無毒」、「請店員吃木耳給你看啊」、「這是加菜，加一隻田雞給你，該偷笑了」、「 這是店家養的寵物，名字叫木耳，大概是這個意思」、「北港在地有名料理」。

食安事件層出不窮，過去也有網友爆料到台中南屯區某家爌肉飯店買便當吃，快吃完才發現，便當盒蓋上竟有十多隻白色的蛆在蠕動，引發熱議。遭指控的店家喊冤，表示一向注重清潔，便當都是現點現裝，無法理解，但已道歉並退款。